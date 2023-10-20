Ödemeler bugünbaşlıyor! 75,8 milyon liralık tarımsal destekleme

Bireysel sulama, kırsal kalkınma, uzman eller ve sertifikalı tohum üretimi ile ilgili destekler bugün itibari ele yapılmaya başlanıyor.

Türkiye'de tarım ve hayvancılık farklı alanlarda desteklenmeye devam ediliyor.Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından bugün başlatılacak destek ödemelerine ait bilgi paylaştı. Bakan Yumaklı, bireysel sulama, kırsal kalkınma, uzman eller ve sertifikalı tohum üretimi için çiftçilere bugün ödenecek desteği şu sözlerle açıklardı:Projelerimiz kapsamında 75 milyon 877 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun.