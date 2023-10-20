Milli Savunma Bakanı Güler, Şırnak ve Hakkarili gençlerle buluştu

Terör tehdidinden arınanan Şırnak ve Hakkari'de gençler, teknolojiye dayalı projeler üretmeye başladı.Daha rahat hareket eden ve potansiyellerini ortaya çıkaran gençler, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya geldi.Güler, Şırnaklı ve Hakkarili gençlerin hayata geçirdiği projeleri dinledi.Projelerde gençlerin her zaman desteklendiğ vurgulandıBakan Güler, gelecekteki diğer projelerin Türkiye'nin geleceği için önemli olduğunu vurguladı.“Sizler geleceğin bilim adamlarsınız” diyen Güler, Türkiye'nin teknoloji projelerinde gençleri her zaman desteklediğini hatırlattı.Şırnak ve Hakkari'den gelen gençler, kabullerinden dolayı Güler'e teşekkür etti. Kabulde Bakan Yardımcıları Şuay Alpay ve Alpaslan Kavaklıoğlu da yer aldı.