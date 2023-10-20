Meteoroloji duyurdu! Sıcaklıklar o tarihe kadar artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde görülecek hava sıcaklıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor. Rüzgarın Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklığının ise bugünden itibaren bir hafta boyuncu mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.EDİRNE 12°C, 28°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL 15°C, 23°CParçalı ve az bulutluSAKARYA 11°C, 27°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ 11°C, 25°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.A.KARAHİSAR 13°C, 26°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ 14°C, 26°CParçalı ve az bulutluİZMİR 13°C, 25°CParçalı ve az bulutluMANİSA 12°C, 27°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu Hatay, Osmaniye ve K.Maraş ile Adana'nın güneyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ADANA 17°C, 28°CParçalı, yer yer çok bulutlu, güney kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 20°C, 26°CParçalı ve az bulutluHATAY 16°C, 27°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMERSİN 19°C, 27°CParçalı, yer yer çok bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA 6°C, 22°CParçalı ve az bulutluÇANKIRI 4°C, 22°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR 6°C, 24°CParçalı ve az bulutluKONYA 7°C, 22°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU 6°C, 23°CParçalı ve az bulutluDÜZCE 11°C, 27°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU 6°C, 22°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK 12°C, 22°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.AMASYA 8°C, 23°CParçalı ve az bulutluSAMSUN 12°C, 24°CParçalı ve az bulutluTOKAT 8°C, 23°CParçalı ve az bulutluTRABZON 14°C, 22°CParçalı ve az bulutluParçalı ve çok bulutlu, Hakkari ve Van çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği, yüksek kesimlerde yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.KARS 0°C, 15°CParçalı bulutluERZURUM 1°C, 15°CParçalı bulutluMALATYA 11°C, 19°CParçalı bulutluVAN 4°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıParçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.DİYARBAKIR 9°C, 23°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP 13°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİİRT 8°C, 22°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA 14°C, 24°CParçalı ve az bulutlu