Meteoroloji duyurdu! Sıcaklıklar o tarihe kadar artacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20 Ekim hava durumu tahminlerini açıkladı. Sıcaklıkların cuma gününden itibaren hissedilir derecede artacağı tahmin edilirken, bazı illere de sağanak uyarısı geldi. Bazı bölgelerde yağış etkili olurken diğer yandan da sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Peki, Bugün (20 Ekim) hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu raporu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde görülecek hava sıcaklıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor. Rüzgarın Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklığının ise bugünden itibaren bir hafta boyuncu mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE 12°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 15°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA 11°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 11°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 13°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 14°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 13°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 12°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu Hatay, Osmaniye ve K.Maraş ile Adana'nın güneyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA 17°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, güney kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 20°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 16°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN 19°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 6°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 4°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 6°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 7°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU 6°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 11°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 6°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 12°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA 8°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 12°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 8°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 14°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Hakkari ve Van çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği, yüksek kesimlerde yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
KARS 0°C, 15°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM 1°C, 15°C
Parçalı bulutlu
MALATYA 11°C, 19°C
Parçalı bulutlu
VAN 4°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR 9°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 13°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT 8°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 14°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu