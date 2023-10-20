  • USD: 27,96 - 28,02
  • EURO: 29,49 - 29,54
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Meteoroloji duyurdu! Sıcaklıklar o tarihe kadar artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20 Ekim hava durumu tahminlerini açıkladı. Sıcaklıkların cuma gününden itibaren hissedilir derecede artacağı tahmin edilirken, bazı illere de sağanak uyarısı geldi. Bazı bölgelerde yağış etkili olurken diğer yandan da sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Peki, Bugün (20 Ekim) hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu raporu.

Ekleme: 20.10.2023 - 09:10 Güncelleme: 20.10.2023 - 09:12 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji duyurdu! Sıcaklıklar o tarihe kadar artacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde görülecek hava sıcaklıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor. Rüzgarın Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklığının ise bugünden itibaren bir hafta boyuncu mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE 12°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 15°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA 11°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 11°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 13°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 14°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 13°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 12°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu Hatay, Osmaniye ve K.Maraş ile Adana'nın güneyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 17°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, güney kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 20°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY 16°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 19°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 6°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 4°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 6°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 7°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 6°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 11°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 6°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 12°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA 8°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 12°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 8°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 14°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Hakkari ve Van çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği, yüksek kesimlerde yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

KARS 0°C, 15°C
Parçalı bulutlu

ERZURUM 1°C, 15°C
Parçalı bulutlu

MALATYA 11°C, 19°C
Parçalı bulutlu

VAN 4°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 9°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 13°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 8°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 14°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

İsrail'den Gazze'de katliam hazırlığı: The New York Times uydu görüntülerini paylaştı! İtiraf gibi analiz
Katliamın gölgesinde Mescid-i Aksa'da ikinci cuma! İşgalci İsrail askerleri erken saatlerde Şam Kapısı'nda beklemeye başladı
Can Ataklı İsrail'i aklamaya çalıştı! Skandal sözler
İki yüzlüsün Avrupa: PKK destekçilerine izin verip Filistin destekçilerini copladılar
İstanbul'u boğazına kadar borç batağına sokan CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan festivale 553 milyon liralık harcama
Gazze'de insanlık dramı! Doktorlar yaralara sirke basmak zorunda kaldı
Başkan Erdoğan Aziz Sancar Ödül Törenine videomesaj gönderdi
Ekonomiye güven artıyor! Bakan Şimşek rakamlarla açıkladı: OVP şimdiden meyvelerini vermeye başladı
Refah Sınır Kapısı açılıyor! İnsani yardımlar Gazze'ye ulaştırılacak
Biden'dan Gazze'deki katliamı körükleyecek talep : Bu akıllı bir yatırım nesiller boyunca güvenliğimize kar sağlayacak
Gazze sınırında bulunan gazeteci Fulya Öztürk'e İsrail'den ölüm telefonu: İsrail'de misin?
Biden'dan İsrail'e 'eşi benzeri görülmemiş' destek: Kongre'ye sunacağız
İşgalci İsrail kana doymuyor! ABD destekli katliamda 'ikinci aşama' İsrail Gazze'de ne planlıyor?
İsrailli politikacıdan Rusya'ya tehdit: Bedelini ödeyeceksiniz
Ey dünya neredesin! Gazze'de katledilen yakılan bu çocukların suçu ne?
Zehir tacirlerine operasyon
Kemal Kılıçdaroğlu'na 'imza' şoku! İşte adaylığı için imza vermeyen 38 CHP'li vekil
Whatsapp yazışmaları bardağı taşırdı! CHP'de 2 vekil yumruk yumruğa kavga etti
Kayseri'de Erciyes-2023 Tatbikatı: Hava indirme operasyonu yapıldı
Filistinli doktor çocukların cenazesi önünde isyan etti: 'Bu çocukların suçu ne?'
Meteoroloji duyurdu! Sıcaklıklar o tarihe kadar artacak

Meteoroloji duyurdu! Sıcaklıklar o tarihe kadar artacak

Konutta yeni dönem başlıyor: İzinsiz günlük kiralamaya 100 bin TL ceza kesilecek

Konutta yeni dönem başlıyor: İzinsiz günlük kiralamaya 100 bin TL ceza kesilecek

Bayburt’ta şaşırtan kar yağışı: Kısa sürede 10 santimetreyi buldu

Bayburt’ta şaşırtan kar yağışı: Kısa sürede 10 santimetreyi buldu

YouTube'dan yeni özellik: Dünyanın en büyük haber merkezi olacak!

YouTube'dan yeni özellik: Dünyanın en büyük haber merkezi olacak!

Kilosu 3 bin euro! Özel eğitimli köpekler arıyor!

Kilosu 3 bin euro! Özel eğitimli köpekler arıyor!

Togg öncü oldu! Türkiye'den ''küresel marka'' atağı

Togg öncü oldu! Türkiye'den ''küresel marka'' atağı