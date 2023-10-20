Meclis'te 2024 yılı bütçesi için mesai başlıyor

2024 yılı bütçe teklifi için görüşmeleri Meclis'te başlıyor. Bütçe, kesin hesap ve sayıştay raporlarının Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki müzakerelerinin bir ay sürmesi öngörülüyor.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonun tek haneye ineceğine vurgu yaparak, 'Daha önce de başardığımız gibi, güven ve istikrar ortamında, akılcı adımlarla enflasyonu yeniden tek haneye indirecek ve halkımızın alım gücünü artıracağız' dedi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, saat 14.00'da komisyonda 2024 yılı bütçesi sunumunu yapacak. Ardından komisyon üyelerinin hazırlıkları için komisyon çalışmalarına bir hafta ara verilecek.Plan ve Bütçe Komisyonunda, 26 Ekim Perşembe günü bütçenin geneli üzerindeki görüşmeler yapılacak.Cevdet Yılmaz, yatırımlara ayrılan kaynak ile ilgili şunları söyledi:'2024 yılı bütçemizde yatırımlara ayırdığımız kaynağı 1 trilyon 592,9 milyar liraya yükseltiyoruz. Bu tutar 2024 yılı bütçemizin yüzde 14,4'üne denk gelmektedir.'Komisyon görüşmelerinde bir önceki yılın sayıştay raporları da değerlendirilecek.31 Ekim Salı günü Hazine ve Maliye Bakanlığının bütçesi ele alınacak. 24 Kasım Cuma günü Cumhurbaşkanlığı bütçesinin müzakeresi ile komisyon aşaması tamamlanacak.2024 bütçesi, komisyonun ardından 4-15 Aralık tarihleri arasında Meclis Genel Kurulu'nda ele alınacak.Bütçenin Genel Kurul görüşmeleri boyunca Meclis'e ziyaretçi alınmayacak.Partilerin grup toplantıları da yapılmayacak.Komisyonda, kamu idarelerinin 2024 yılı bütçelerinin görüşme takvimi şöyle:27 Ekim Cuma: TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu, Sayıştay.31 Ekim Salı: Hazine ve Maliye Bakanlığı1 Kasım Çarşamba: Ticaret Bakanlığı2 Kasım Perşembe: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı3 Kasım Cuma: Gençlik ve Spor Bakanlığı7 Kasım Salı: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı8 Kasım Çarşamba: İçişleri Bakanlığı9 Kasım Perşembe: Sağlık Bakanlığı10 Kasım Cuma: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı13 Kasım Pazartesi: Tarım ve Orman Bakanlığı14 Kasım Salı: Milli Eğitim Bakanlığı15 Kasım Çarşamba: Kültür ve Turizm Bakanlığı16 Kasım Perşembe: Milli Savunma Bakanlığı17 Kasım Cuma: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı20 Kasım Pazartesi: Dışişleri Bakanlığı21 Kasım Salı: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı22 Kasım Çarşamba: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı23 Kasım Perşembe: Adalet Bakanlığı24 Kasım Cuma: CumhurbaşkanlığıTBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, kamu idarelerinin bütçelerini görüşmeye, her gün saat 10.00'da başlayacak ve günlük programın bitimine kadar çalışacak. Komisyon, pazartesi günleri ise saat 11.00'de toplanacak.