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Meclis'te 2024 yılı bütçesi için mesai başlıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bugün 2024 yılı bütçesine ilişkin saat 14.00'da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yapacak. 24 Kasım Cuma günü tamamlanacak görüşmelerin ardından 2024 yılı bütçe teklifi, 4-15 Aralık tarihleri arasında Meclis Genel Kurulu'nun gündemine gelecek.

Ekleme: 20.10.2023 - 11:01 Güncelleme: 20.10.2023 - 11:02 / Editör: Ozge Selin
Meclis'te 2024 yılı bütçesi için mesai başlıyor2024 yılı bütçe teklifi için görüşmeleri Meclis'te başlıyor. Bütçe, kesin hesap ve sayıştay raporlarının Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki müzakerelerinin bir ay sürmesi öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonun tek haneye ineceğine vurgu yaparak, 'Daha önce de başardığımız gibi, güven ve istikrar ortamında, akılcı adımlarla enflasyonu yeniden tek haneye indirecek ve halkımızın alım gücünü artıracağız' dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, saat 14.00'da komisyonda 2024 yılı bütçesi sunumunu yapacak. Ardından komisyon üyelerinin hazırlıkları için komisyon çalışmalarına bir hafta ara verilecek.

Plan ve Bütçe Komisyonunda, 26 Ekim Perşembe günü bütçenin geneli üzerindeki görüşmeler yapılacak.

'2024 YILI BÜTÇEMİZDE YATIRIMLARA AYIRDIĞIMIZ KAYNAK 1 TRİLYON 592,9 MİLYAR LİRA'

Cevdet Yılmaz, yatırımlara ayrılan kaynak ile ilgili şunları söyledi:

'2024 yılı bütçemizde yatırımlara ayırdığımız kaynağı 1 trilyon 592,9 milyar liraya yükseltiyoruz. Bu tutar 2024 yılı bütçemizin yüzde 14,4'üne denk gelmektedir.'

Komisyon görüşmelerinde bir önceki yılın sayıştay raporları da değerlendirilecek.
31 Ekim Salı günü Hazine ve Maliye Bakanlığının bütçesi ele alınacak. 24 Kasım Cuma günü Cumhurbaşkanlığı bütçesinin müzakeresi ile komisyon aşaması tamamlanacak.

2024 bütçesi, komisyonun ardından 4-15 Aralık tarihleri arasında Meclis Genel Kurulu'nda ele alınacak.

Bütçenin Genel Kurul görüşmeleri boyunca Meclis'e ziyaretçi alınmayacak.
Partilerin grup toplantıları da yapılmayacak.

Komisyonda, kamu idarelerinin 2024 yılı bütçelerinin görüşme takvimi şöyle:

27 Ekim Cuma: TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu, Sayıştay.
31 Ekim Salı: Hazine ve Maliye Bakanlığı
1 Kasım Çarşamba: Ticaret Bakanlığı
2 Kasım Perşembe: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
3 Kasım Cuma: Gençlik ve Spor Bakanlığı
7 Kasım Salı: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
8 Kasım Çarşamba: İçişleri Bakanlığı
9 Kasım Perşembe: Sağlık Bakanlığı
10 Kasım Cuma: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
13 Kasım Pazartesi: Tarım ve Orman Bakanlığı
14 Kasım Salı: Milli Eğitim Bakanlığı
15 Kasım Çarşamba: Kültür ve Turizm Bakanlığı
16 Kasım Perşembe: Milli Savunma Bakanlığı
17 Kasım Cuma: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
20 Kasım Pazartesi: Dışişleri Bakanlığı
21 Kasım Salı: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
22 Kasım Çarşamba: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
23 Kasım Perşembe: Adalet Bakanlığı
24 Kasım Cuma: Cumhurbaşkanlığı
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, kamu idarelerinin bütçelerini görüşmeye, her gün saat 10.00'da başlayacak ve günlük programın bitimine kadar çalışacak. Komisyon, pazartesi günleri ise saat 11.00'de toplanacak.
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