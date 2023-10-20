Konya merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu

Konya merkezli 7 ilde FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 7 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4 şüpheli serbest bırakıldı. İtirafçı olan şüphelilerin ifadelerinden yola çıkan polis 34 isim belirlerken, bunların 10’unun da kripto örgüt üyesi olduğu tespit edildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Konya merkezli İzmir, Tekirdağ, Mersin, Ankara, Kocaeli ve İstanbul da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4 şüpheli serbest bırakıldı. İtirafçı şüphelilerin ifadelerinden yola çıkan polis, FETÖ ile ilişkisi olan 34 kişiyi tespit etti. Bunlardan 10'unun ise kripto olduğu, örgütle irtibatı ve iltisakının ilk kez deşifre edildiği belirtildi. 10 kişiden birinin kamu görevlisi, 3'ünün emekli astsubay ve 'inin de askeri öğrencilikten ayırma olduğu belirlendi.