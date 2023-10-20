Kentsel dönüşümde kanun teklifi TBMM'ye sunuldu

AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler, "Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında Kanun ile bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılmasına dair Kanun Teklifi’ni bugün arz edeceğiz" açıklamasında bulunmuştu. Teklif, TBMM Başkanlığına sunuldu.