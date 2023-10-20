Katliamın gölgesinde Mescid-i Aksa'da ikinci cuma! İşgalci İsrail askerleri erken saatlerde Şam Kapısı'nda beklemeye başladı

Geçtiğimiz hafta cuma için Mescid-i Aksa'ya gelenler büyük bir zulme uğramıştı. Filistinliler işgalci İsrail polisinin plastik mermi ve biber gazıyla müdahalesine maruz kalmıştı. Katliamın gölgesinde ikinci cuma namazı öncesi Mescid-i Aksa'da girişlere engel olmak isteyen işgalci İsrail güvenlik güçlerinin sabahın erken saatlerinden itibaren Şam Kapısı'na intikal ettiği bildirildi. İsrail güçleri, 65 yaş altı erkek ve 50 yaş altı kadınların Harem-i Şerif’e girişine izin vermiyor. İsrail Filistinlilere TOMA, ses bombası ve gaz bombasıyla müdahale ediyor!

İsrail, acımasız saldırılarına devam ediyor.Günlerdir süregelen kaos ortamında, çocuklar ve kadınlar en büyük travmayı yaşayan kesim oldu.İsrail ordusu, sivil yerleşim yerlerini bombalamaya devam ediyor.Bir diğer hedef ise kutsal mekan Mescid-i Aksa.Müslümanların ibadetine bile taş koyan İsrail, geçtiğimiz cuma günü namaz kılmak isteyen Filistinlilere saldırdı.İsrail yönetimi, geçen hafta olduğu gibi bu hafta da cuma namazını baltalamaya çalıştı.Mescid-i Aksa'da namaz kılmak isteyenlere yaş kısıtlaması getirildi.Buna göre 65 üstü Müslümanlar, cuma namazını kılmak için Mescid-i Aksa'ya giremedi.İsrail askerleri, Vadi el-Cuz Mahallesi'nde toplanan Filistinlilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Filistin topraklarını işgal eden İsrail'e karşı 7 Ekim sabahı 'Aksa Tufanı' adıyla kapsamlı bir operasyon başlattı.Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 500'ü çocuk, 276'sı kadın olmak üzere 1537 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 612 kişinin yaralandığını duyurmuştu.Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 36 Filistinlinin öldüğü, 650 kişinin yaralandığı belirtilmişti.