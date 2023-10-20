İstanbul'da uyuşturucunun etkisindeki maganda hafriyat kamyonuyla dehşet saçtı: 2 polis bir bekçi ağır yaralı!

Olay, saat 02.00 sıralarında Anadolu Yakası'nda gerçekleşti. İddiaya göre, uyuşturucu madde etkisinde olan Sezgin Açık, Sancaktepe'de bulunan TIR garajında anne ve babasıyla tartıştıktan sonra kendilerine ait hafriyat kamyonuna binerek anne ve babasının içinde bulunduğu araca çarparak kaçmaya başladı.Kurtköy istikametinden Maltepe sahil yoluna ilerleyen 34 FSP 614 plakalı hafriyat kamyonunu kullanan Sezgin Açık, önüne çıkan birçok araca çarparak ilerledi. Hafriyat kamyonuyla yaklaşık 30 kilometre kaçan Sezgin Açık, birçok polis denetim noktasında bulunan sivil ve polis araçlarına çarparak, Ataşehir istikametine devam etti. Yaşanan kazalarda 3 polis memuru, 1 gece bekçisi ve birçok sivil vatandaş yaralandı.Hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan 2 polis memuru ve 1 bekçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri uzun süre takip ettiği hafriyat kamyonunu durdurmak için ateş açtı. Açılan ateş sonucu lastikleri patlayan kamyon kaçmaya devam etti.Ataşehir İnönü Mahallesi'nde bir ara sokakta bulunan park halindeki araçlara çarparak sıkışan hafriyat kamyonu sürücüsü Sezgin Açık, polis ekipleri tarafından yakalandı.Yakalanan sürücü gözaltına alınmamak için elindeki jiletle bir süre polislere direndi. Polis ekipleri, tarafından etkisiz hale getirilen Sezgin Açık, yaralı olarak gözaltına alınıp hastaneye kaldırıldı.Hafriyat kamyonunun çarptığı taksi şoförünün yakını Serkan Akdoğan, 'Aracımız seyir halindeyken arkadan gelen hafriyat kamyonu arkadan vurmuş ve buraya fırlatmış aracımızı. Şoförümüz yaralı ve iki yolcumuz vardı. Barikattan kaçmış ters yola girmiş, bir sürü insanın canını yakmış. Bir sürü insan var yaralı yollarda hep.' dedi.İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait yol çalışması yapan görevli Zeki Akkaya 'Çalışma esnasında tam bizim hizamıza geldiği zaman iki arabanın arasından geçti, birini sağa birini sola attı. Siyah olan araç direkt gelip bize çarptı. Çok hızlı ve hiç durmadan geliyordu. Sonradan öğrendik ki jandarma onu kovalıyordu' şeklinde konuştu.Öte yandan, polis olay yeri inceleme ekipleri yol üzerindeki diğer noktalarda ve yakalanan kamyonda detaylı incelemelerde bulundu. Polisin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.