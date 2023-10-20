İsrailli politikacıdan Rusya'ya tehdit: Bedelini ödeyeceksiniz

7 Ekim sabahı Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından İsrail'e başlatılan 'Aksa Tufanı' saldırısının ardından İsrail ordusu, tüm güçleri ile saldırıya geçti. Gazze'de sivil, çocuk, yaşlı, kadın ayırt etmeden bomba yağdıran İsrail ordusu, binlerce masun cana kıydı. Dünyanın gözü gerçekleştirilen katliama, Batılı devletler de destek verdi.Yaşanan insanlık dışı saldırılara Rusya'dan ise sert bir tepki geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladmir Putin, İsrail güçleri tarafından son olarak hastaneye gerçekleştirilen saldırıya ilişkin, 'Trajedi, korkunç bir olay ve felaket. İnsani nitelik taşıyan bir yerde yüzlerce insan yaralandı ve yüzlercesi öldü. Bunun, bu çatışmayı mümkün olan en kısa sürede sona erdirmemiz gerektiğine dair bir işaret olmasını umuyorum. Taraflar, en azından bir şekilde temaslara, müzakerelere başlamalılar.' açıklamasında bulundu.Rusya'dan yükselen ses ise İsrail'de tepkiye neden oldu. Rusya devlet kanalı Russia Today'de (RT) konuşan İsrailli politikacı Amir Weitmann, açık açık Rusya'yı tehdit etti. Netanyahu'nun başında olduğu İsrail'in iktidardaki Likud Partisi'nden Amir Weitmann, 'İsrail'in düşmanlarını desteklemenin bedelini ödeyeceksiniz.' şeklinde konuştu.'Rusya'nın, yaptıklarının bedelini ödediğinden emin olacağız. Söylediklerimi sakın unutmayın, iyi hatırlayın ve bekleyin'Gazze'de Filistinlilere soykırım uygylayan ancak buna rağmen tüm Filistin halkını 'Nazi' olaran nitelendiren Weitmann, 'Rusya bize soykırım yapmak isteyen nazi insanları destekliyor. Ve bu yüzden Rusya bunun bedelini odayacak. Bu nazilerin (Filistinililerin) işini bitireceğiz ve bu savaşı kazanacağız. Belki biraz zaman alacak ancak bu savaşı kazanacağız. Sonrasında Rusya'nın bu yaptıklarını unutmayacağız. Geleceğiz ve Rusya olarak yaptıklarınızın bedelini ödeyeceğinizden emin olacağız.' ifadelerini kullandı.Putin, Rusya Hava ve Uzay Kuvvetlerine Karadeniz'deki devriye faaliyetlerini artırma talimatı verdiğini belirterek, 'Kinjal füzelerini taşıyan Mig-31 uçakları, Karadeniz'de devriye gezmeye başladı. Bunun bir tehdit olmadığı konusunda uyardım ancak Akdeniz'de olanlarla ilgili görsel ve silahların yardımıyla kontrol gerçekleştireceğiz.' açıklamasında bulunmuştu.Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e 'Aksa Tufanı' adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk 3 bin 785 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 77 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 12 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.