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İsrail'den Gazze'de katliam hazırlığı: The New York Times uydu görüntülerini paylaştı! İtiraf gibi analiz

Tam 14 gündür İsrail Gazze'de sivillerin üzerine bomba yağdırıyor. ABD destekli katliamın boyutu her geçen gün artarken İsrail'in kara harekatı yapacağı iddiaları daha da güçleniyor. Dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 'Hazırız' mesajı vermişti. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yüzlerce tank yığdığı bilinirken The New York Times çarpıcı uydu fotoğraflarını gözler önüne serdi.

İsrail'den Gazze'de katliam hazırlığı: The New York Times uydu görüntülerini paylaştı! İtiraf gibi analiz
Ekleme: 20.10.2023 - 13:04 Güncelleme: 20.10.2023 - 13:12 / Editör: Ozge Selin
İsrail'den Gazze'de katliam hazırlığı: The New York Times uydu görüntülerini paylaştı! İtiraf gibi analiz
Gazze'nin her noktasında ölüm var. İsrail, cami, kilise, mülteci kampı gibi sivillerin toplanabileceği tüm alanları bombalıyor. Adeta soykırıma girişen İsrail'in katliam hazırlığı görüntülendi. Gazze Şeridi'ne yüzlerce tank yığan İsrail'in kara harekatı hazırlığı uydu görüntülerine yansıdı.

'İsrail ordusu, Gazze'ye düzenleyeceği kara harekatının ana hatlarını belirledi.' Bu sözler, ABD'li New York Times'a ait. İsrail'in hazırlandığı bu kara harekatının 2006'da Lübnan'a yönelik saldırılarından sonraki en büyük operasyonu olacağı bildiriliyor.

İsrail'den Gazze'de katliam hazırlığı: The New York Times uydu görüntülerini paylaştı! İtiraf gibi analiz

ASKERİ YIĞINAĞIN KONUMU

Gazetenin yayımladığı uydu görüntülerindeki askeri yığınağın Gazze'nin sınırındaki ana giriş noktası olan Erez Geçidi'nin yaklaşık 6 kilometre kuzeyinde bulunduğu belirtildi.

İsrail yığınağının her noktasının kesin bir şekilde hesaplanmasının mümkün olmadığı bildirilen haberde, farklı noktalarda da İsrail tanklarının olduğu belirtildi.

Planet Labs'ın görüntülerine dayandırılan haberde, Merkava tankları, zırhlı personel taşıyıcıları ve militarize buldozerler de dahil olmak üzere çok sayıda zırhlı aracın bölgede konuşlandırıldığı yazıldı.

İsrail'in kara harekatı öncesi sürgün talebinde bulunduğu ve Gazze'deki şehirlere bomba yağdırdığı hatırlatıldı.

İsrail'den Gazze'de katliam hazırlığı: The New York Times uydu görüntülerini paylaştı! İtiraf gibi analiz

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yoğunlaştığı bölgeleri haritalar ile açıklayan gazete, İsrail'in mülteci kampları da dahil olmak üzere sivil yerleşim yerlerini vurduğunu itiraf etti. İsrail'in en büyük darbeyi vurduğu yerin ise Gazze'nin kuzeyi olduğunu yazdı.

Gazete ayrıca, Gazze'nin güneyine kaçmaysa çalışan sivillerin İsrail'in hedefi olduğunu da belirtti.

Gıdadan temiz suya temel ihtiyaçların tükendiği bildirilen Gazze'de yaşan şartlarının giderek daha da kötüleştiği aktarılan haberde, hastane katliamının hasarının boyutunun henüz tespit edilemediğini belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik kara operasyonunun yakın olduğu mesajını verdi.

Netanyahu, Gazze sınırı yakınlarında bulunan askerlerle bir araya geldi. Askerlerle görüntüsünü X sosyal medya hesabından paylaşan Netanyahu, mesajına 'Hazırız' ifadesini ekledi.

İsrail'den Gazze'de katliam hazırlığı: The New York Times uydu görüntülerini paylaştı! İtiraf gibi analiz

'HİZBULLAH SAVAŞ İSTİYORSA ÖNCE GAZZE ŞEHRİNİN FOTOĞRAFLARINA BAKSIN'

İsrail Savunma Bakanı Gallant da Gazze sınırındaki birlikleri ziyaret etti. Burada İsrail askerlerine seslenen Gallant, 'Şu anda Gazze'yi uzaktan görüyorsunuz. Yakında içeriden de göreceksiniz.' ifadelerini kullandı.

Gallant, Lübnan sınırında Hizbullah ile yaşanan gerilime de değinerek, 'Hizbullah savaş başlatmak istiyorsa ilk önce Gazze şehrinin fotoğraflarına bakmalıdır.' dedi.

Öte yandan ABD'li Maxar'ın yayınladığı görüntüler de Gazze'deki yıkımı gözler önüne serdi.

İsrail'den Gazze'de katliam hazırlığı: The New York Times uydu görüntülerini paylaştı! İtiraf gibi analiz
İsrail'den Gazze'de katliam hazırlığı: The New York Times uydu görüntülerini paylaştı! İtiraf gibi analiz
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