İsrail'den Gazze'de katliam hazırlığı: The New York Times uydu görüntülerini paylaştı! İtiraf gibi analiz

Tam 14 gündür İsrail Gazze'de sivillerin üzerine bomba yağdırıyor. ABD destekli katliamın boyutu her geçen gün artarken İsrail'in kara harekatı yapacağı iddiaları daha da güçleniyor. Dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 'Hazırız' mesajı vermişti. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yüzlerce tank yığdığı bilinirken The New York Times çarpıcı uydu fotoğraflarını gözler önüne serdi.