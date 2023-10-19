İşgalci İsrail kana doymuyor! ABD destekli katliamda 'ikinci aşama' İsrail Gazze'de ne planlıyor?

İsrail ordusunun hava saldırılarında Gazze Şeridi'nde bir caminin daha tamamen yıkıldığı açıklandı. Gazze'deki İçişleri Bakanlığının Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye bölgesinde hedef aldığı el-Ömeri Camii'nin tamamen yıkıldığı belirtildi. Açıklamada, saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.11.38: Gazze'ye kara saldırısı için son hazırlıklarını yapan İsrail'e ait çok sayıda zırhlı araç, Batı Şeria'daki Ramallah'a giriş yaptı. Cuma namazı öncesi ve sonrası olayların çıkması bekleniyor. İsrailli yetkililer, Hamas sözcüsü Hasan Yusuf'un Perşembe günü Batı Şeria'daki İsrail baskınları sırasında tutuklandığını söyledi. İsrail Güvenlik Ajansı Shin Bet, Yusuf'un "Hamas adına hareket ettiği şüphesiyle" tutuklandığını söyledi. Önde gelen Filistinli siyasi figürlerden biri olan Yusuf, İsrail güçleri tarafından birçok kez tutuklandı ve toplam 24 yılını İsrail hapishanelerinde geçirdi.10.44: İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden tanksavar füzeleri fırlatma girişimi gerekçesiyle Hizbullah üyelerinden oluşan 3 kişilik bir hücreyi vurduklarını açıkladı.09.56: İsrail'in Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı tarihi kiliseye düzenlediği saldırıda en az 8 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.09.22: Gazze'li doktor Fayda Malhis, "Saldırıda ölenlerin yüzde 70'i kadın ve çocuk." diyerek, kentin en büyük hastanesi Şifa Hastanesi'nde yaklaşık 40 bin kişinin olduğunu belirtti.08.37: İsrail'in Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı tarihi kiliseye düzenlediği saldırıda en az 8 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.05.49: İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde sivillerin bulunduğu 6 eve hava saldırısı düzenlediği bildirildi.05.11: İsrail ordusunun hava saldırılarında Gazze Şeridi'nde bir caminin daha tamamen yıkıldığı bildirildi.01.49: Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail'in Gazze'ye yönelik süren saldırıların bölgesel bir savaşa dönüşebileceği uyarısında bulundu.01.46: İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden tanksavar füzeleri fırlatma girişimi gerekçesiyle Hizbullah üyelerinden oluşan 3 kişilik bir "hücreyi" hedef aldığını açıkladı.Hamas'a bağlı hükümetin Basın Ofisi Başkanı Selame Maruf, 18 Ekim'de "İsrail 10 camiyi yıktı, onlarca cami ve mabede de zarar verdi. Bunlar arasında 7 tarihi cami ve kilise de var" açıklamasında bulunmuştu.01.18: İsrail'in Gazze Şeridi'nde yerinden edilenlerin sığındığı Gazze kentindeki tarihi kiliseye düzenlediği saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi.01.05: Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yerinden edilenlerin sığındığı tarihi kiliseye düzenlediği saldırıyı kınadı.İsrail sivillerin sığındığı tarihi kiliseyi hedef aldı.23.31: İsrail'in, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'nde yüzlerce kişinin ölümüne neden olan saldırıdan önce Kudüs'teki Anglikan Kilisesi'ne hastanenin boşaltılması için üç kez bildirimde bulunduğu bildirildi.23.26: İsrail'in Gazze Şeridi'nde yerinden edilenlerin sığındığı tarihi kiliseye düzenlediği saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi.23.23: Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmasının ardından, İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor.23.19: İsrail-Lübnan sınırının Lübnan tarafında İsrail ordusunun devam eden ateşi nedeniyle mahsur kalan 9 kişiden birinin öldüğü, diğerlerinin ise kurtarıldığı belirtildi.İsrail Gazze Şeridi'nde yerinden edilenlerin sığındığı tarihi kiliseyi hedef aldı. Saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu aktarıldı. Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi saldırıyı kınadı. Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'de Rum Ortodoks Kilisesi'ni hedef aldığını duyurdu.Yerinden edilen yüzlerce Filistinlinin sığındığı kilisede İsrail saldırısı sonucu "çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı" aktarıldı.Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail'in Gazze kentinin güneyindeki Ez-Zeytun Mahallesi'nde bulunan tarihi Aziz Porphyrius Rum Ortodoks Kilisesi'ne düzenlediği saldırıda 1 kız çocuğu hayatını kaybetti.