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İki yüzlüsün Avrupa: PKK destekçilerine izin verip Filistin destekçilerini copladılar

Terör devleti İsrail, iki haftadır Filistin halkına ölüm yağdırdı. Kadın çocuk binlerce masum sivili hayattan kopardı. Her fırsatta demokrasi ve insan hakları dersi veren AB ve ABD ise yaşanan insanlık dramına sessiz kalmanın ötesinde destek verdi. Hollanda’da yaşananlar ise Avrupa’daki İslam düşmanlığını kanıtladı. PKK destekçilerinin eylemine göz yuman Hollanda polisi, Filistin halkına destek vermek isteyenlere copla saldırdı.

İki yüzlüsün Avrupa: PKK destekçilerine izin verip Filistin destekçilerini copladılar
Ekleme: 20.10.2023 - 11:52 Güncelleme: 20.10.2023 - 11:56 / Editör: Ozge Selin
İki yüzlüsün Avrupa: PKK destekçilerine izin verip Filistin destekçilerini copladılar
Terör devleti İsrail, 7 Ekim'den bu yana Filistin'e ölüm yağdırdı. Düzenlediği kanlı saldırılarla binlerce masun sivili hayattan kopardı. Tüm dünya, bu katliama sessiz kaldı. İlk sırada ise her fırsatta demokrasi ve insan hakları dersi veren Avrupa vardı.

Tüm AB ülkeleri, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılara sessiz kaldı. Filistinlilere destek olmak isteyenleri ise engellemeye çalıştı.

Hollanda polisinin ikiyüzlülüğü
Terör örgütü PKK destekçilerinin tren istasyonundaki eylemlerine göz yuman Hollanda polisi, Filistin'e destek vermek isteyenlere ise izin vermedi.

İki yüzlüsün Avrupa: PKK destekçilerine izin verip Filistin destekçilerini copladılar

PKK'ya destek eylemi

Filistin'e destek için bir araya gelenler polis şiddetine maruz kaldı.

Hollandalı polisler, havalimanında Filistin'e destek eylemi yapmak isteyen eylemcileri copla dövdü.

Çok sayıda polis, sayıları oldukça az olan eylemcilere acımasızca saldırdı.

Polis şiddetinin görüntüleri sosyal medya mecralarında paylaşıldı.

Terör örgütü PKK destekçilerini izlemekle yetinen polislerin Filistin için bir araya gelenlere saldırdığı görüntüler, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini topladı.

İki yüzlüsün Avrupa: PKK destekçilerine izin verip Filistin destekçilerini copladılar

Fransa da izin vermedi
Öte yandan Fransa'nın başkenti Paris'te Filistin halkıyla dayanışma için düzenlenen Filistin'e destek gösterisine katılanlara polis biber gazıyla müdahale etti.

Polisin müdahale sırasında ayağıyla bir göstericinin kafasına basması çevredekilerden tepki aldı. Gelen tepki üzerine polisin göstericinin kafasından ayağını çektiği görüldü.
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