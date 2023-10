Gazze sınırında bulunan gazeteci Fulya Öztürk'e İsrail'den ölüm telefonu: İsrail'de misin?

İsrail günlerdir Gazze'de eşi benzeri görülmemiş bir vahşilikte soykırım yapıyor. Bebek, çocuk, kadın, genç ve yaşlı demeden nefes alan her canlıyı katlediyor. Katil İsrail ordusunun Gazzeli masum sivilleri katlettiği saldırıları Gazze sınırından aktaran gazeteci Fulya Öztürk, tehdit edildiğini açıkladı. Bölgede İsrail hattı kullandığını ve dört rakamlı bir numara tarafından arandığını belirten Öztürk, "'İsrail'de misin? Kendine dikkat et' dediler. Telegram sayfalarında fotoğraflarımı paylaşıyorlar. Bu ne demek?" ifadelerine yer verdi. Öte yandan CNN TÜRK canlı yayınına bağlanan Fulya Öztürk, şaşırdığını belirterek, "Böyle bir telefon gelince algılayamadım. Ben İsrail hattı kullanıyorum şuan. Bu İsrail hattını kimse de bilmez. O yüzden şaşırdım. Arayan soran insanlar oldu sağolsunlar iyiyiz şu anda güvendeyiz. Ben bu telegram paylaşımlarını çok ciddiye almamıştım. Bu telefondan sonra kayıtlarda kalsın diye yazdım. Teşekkür ediyorum ben de ekip arkadaşlarım da iyiyiz." dedi.

Soykırımcı İsrail, Gazze'de katliama devam ediyor. 7 Ekim'den bu yana cami, okul ve hastane bombalayarak onlarca savaş suçu işleyen İsrail; 13 günde Gazze'de 1524'ü çocuk, 3 bin 785 kişiyi öldürdü.Türk gazeteciler de işgalci İsrail'in saldırılarını yerinde görüntülemek için bölgeye gitti.Bölgede İsrail hattı kullandığını ve dört rakamlı bir numara tarafından arandığını belirten Öztürk, ''İsrail'de misin? Kendine dikkat et' dediler. Telegram sayfalarında fotoğraflarımı paylaşıyorlar. Bu ne demek?' ifadelerini kullandı.CNN TÜRK canlı yayınına bağlanan Fulya Öztürk yaşananları anlattı. Öztürk yaptığı açıklamada, 'Kısa süreli bir panik yaşadım ama şuan iyiyim. 0221 dört rakamlı bir telefon beni aradı. Bu telefondan sonra twit attım ki kayıtlara geçsin diye. 4 rakamlı bir telefondan kısık sesli bir erkek ben John dedi. Sen İsrail'de misin dedi. Kendine dikkat et seni ben yine arayacağım dedi. Bu telefon bir şey ifade etmiyor olabilir ama bunun geçmişi var. Bazı İsrailli telegram sayfalarında benim fotoğraflarımı paylaşıyorlardı.' dedi.İyi olduklarıını dile getiren Öztürk, 'Bu telegram sayfalarında her gün bir kanaldan bir fotoğraf çıkıyordu. Böyle bir telefon gelince algılayamadım. Ben İsrail hattı kullanıyorum şuan. Bu İsrail hattını kimse de bilmez. O yüzden şaşırdım. Arayan soran insanlar oldu sağolsunlar iyiyiz şu anda güvendeyiz. Ben bu telegram paylaşımlarını çok ciddiye almamıştım. Bu telefondan sonra kayıtlarda kalsın diye yazdım. Teşekkür ediyorum ben de ekip arkadaşlarım da iyiyiz.' ifadelerin yer verdi.Açıklamaların devamında Öztürk, 'Büyükelçilikle görüştüm. Şu an iyiyim.' dedi.Öte yandan Öztürk, sosyal medya hesabından tehdit telefonu aldığı numarayı paylaştı. Öztürk, 'Arkadaşlar numara bu. İlk paylaşımı Kayıtlarda kalsın diye yaptım hemen.' ifadelerine yer verdi.Öztürk, işgalcilerin namaz kılan Müslümanlara nasıl zulmettiğini dünya kamuoyuna aktarmıştı.İşgalcilerin namaz kılanlara lağım suyuyla saldırdığını aktaran Öztürk, yaşananları 'Filistinli Müslümanlar hiçbirşey yapmadı. Bu neyin müdahalesi böyle? Şu anda İsrail polisinin bir saldırısı söz konusu.Bu insanlar protestoya bile başlamamışlardı, sadece namaz kılıyorlardı. İsrail polisi kimi isterse o girebiliyor Mescid-i Aksa'ya.' ifadeleriyle duyurmuştu.