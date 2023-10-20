Gazze'de insanlık dramı! Doktorlar yaralara sirke basmak zorunda kaldı

Tıbbi malzeme eksikliği çeken Gazzeli doktorlar, olağanüstü şartlarda çözüm üretmeye çabalıyor.Cerrah Abu Sitta, enfeksiyon tedavisi için bakkaldan sirke almak zorunda kaldığını söyledi.Doktor Malhis de korku içinde can kurtarmaya çalıştıklarını belirterek, 'Narkoz vermeden müdahale etmek zorundayız' dedi.Vahşi saldırı gerçekleştiğinde hastaların tedavisine yardım eden plastik ve rekonstrüktif cerrahı Ghassan Abu Sitta da tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle yaralara sirke basmak zorunda kaldığını anlattı.Sitta X hesabında bir fotoğraf paylaşarak, bakteriyel yara enfeksiyonlarını tedavi etmek için hastane karşısındaki bakkaldan aldığı sirkeyi kullanmak zorunda kaldığını söyledi ve ekledi: İşte bu noktaya geldik.