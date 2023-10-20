Gaziantep Şanlıurfa otobanında feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Gaziantep Şanlıurfa otobanında bir minibüsün karıştığı kazada ölü ve yaralılar olduğu bildirildi. Olay yerine ambulanslar sevk edildi.

Gaziantep'in Nizip ile Şanlıurfa'nın Birecik ilçeleri arasındaki otoyolda, Şanlıurfa'dan Gaziantep yönüne seyreden minibüsü ile Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne ait kamyon çarpıştı. Minibüs, bariyerlere çarparak durabildi.Kazada, 5 kişi öldü, ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.İlk yardım ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.Kazanın ardından otoyolun Şanlıurfa-Gaziantep yönü ulaşıma kapatıldı.