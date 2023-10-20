FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon: 21 firari şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından haklarında yakalama emri bulunan FETÖ/PDY örgütü üyesi 24 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.Şüphelilerin saklandıkları değerlendirilen gaybubet evlerine yönelik bugün yapılan operasyonda 21 şüpheli yakalandı.