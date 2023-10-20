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Beyaz Gazete
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Ey dünya neredesin! Gazze'de katledilen yakılan bu çocukların suçu ne?

Gazze Avrupa Hastanesi Müdürü Dr. Yusuf El Akkad, İsrail'in Han Yunus şehrinde bir eve gerçekleştirdiği saldırıda ölen bebeklerin cansız bedenleri önünde ağlayarak dünyaya seslendi: Bu katliamı görmüyor musunuz?

Ey dünya neredesin! Gazze'de katledilen yakılan bu çocukların suçu ne?
Ekleme: 20.10.2023 - 09:13 Güncelleme: 20.10.2023 - 09:23 / Editör: Ozge Selin
Ey dünya neredesin! Gazze'de katledilen yakılan bu çocukların suçu ne?
NARKOZ VERMEDEN MÜDAHALE ETTİK

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 13. gününde de devam ediyor. Şifa Hastanesi doktoru Fadya Malhis, TRT'ye konuştu.

Ey dünya neredesin! Gazze'de katledilen yakılan bu çocukların suçu ne?

Filistinli doktor 'Küçücük çocuklar ölüyor. Yetişemiyoruz. Halimize bir baksanıza. Bizim kanımız diğer insanların kanından farklı mı?

Bunlar çocukları öldürdü, kadınları öldürdü, yaşlıları öldürdü. Yazıklar olsun! Ey dünyadakiler neredesiniz? Biz öldük' diye konuştu.

Ey dünya neredesin! Gazze'de katledilen yakılan bu çocukların suçu ne?

SAĞLIKÇILAR BAĞRINA TAŞ YARALARA SİRKE BASTI

Vahşi saldırı gerçekleştiğinde hastaların tedavisine yardım eden plastik ve rekonstrüktif cerrahı Ghassan Abu Sitta da tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle yaralara sirke basmak zorunda kaldığını anlattı.

Sitta X hesabında bir fotoğraf paylaşarak, bakteriyel yara enfeksiyonlarını tedavi etmek için hastane karşısındaki bakkaldan aldığı sirkeyi kullanmak zorunda kaldığını söyledi ve ekledi: İşte bu noktaya geldik.

Ey dünya neredesin! Gazze'de katledilen yakılan bu çocukların suçu ne?

DOKTORUN TORUN ACISI

Gazze'de bir doktor yaralıları tedavi ederken kendi torununun cansız bedeni hastaneye getirilince büyük acı yaşadı.

Ey dünya neredesin! Gazze'de katledilen yakılan bu çocukların suçu ne?

İSRAİL KANA DOYMUYOR!

İşgalcı İsrail kuvvetleri savaş suçu işlemeye doymuyor. 471 masumun El Ehli Baptist Hastanesi'nde katledilmesinden saatler sonra yine bir hastane hedef oldu.

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'ndeki Tel el-Hava semtinde bulunan El Kudüs Hastanesi'nin yakınına hava saldırısı düzenledi.

Kudüs Hastanesi'ne de tıpkı El Ehli Hastanesi'nde olduğu gibi siviller sığınmıştı. 8 bin Filistinlinin bulunduğu hastane ve yakınında can kaybı bildirilmedi.

İsrail bununla da yetinmedi bir okul ve kiliseyi de vurdu. Gazze'de El Megazi Mülteci Kampı'nda BM'ye bağlı okula düzenlenen saldırıda en az 6 kişi öldü.

Yerinden edilen yüzlerce Filistinlinin sığındığı Aziz Porphyrius Rum Ortodoks Kilisesi'ne İsrail'in düzenlediği saldırıda 1 kız çocuğu hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı.

BM, Gazze'de sağlık sisteminin çöktüğünü vurguladı. Gazze'ye yönelik hava saldırılarında ölenlerin sayısının 3 bin 785'e yükseldiği açıklandı.

Ölenlerin 1524'ünün çocuk, 1000'inin kadın, 120'sinin yaşlılar olduğu belirtildi. Filistinli sağlık yetkilileri, toplam 12 bin 493 kişinin yaralandığını da aktardı.

Ey dünya neredesin! Gazze'de katledilen yakılan bu çocukların suçu ne?

ÇOCUKLARIN GÖZLERİ HER ŞEYİ ANLATIYOR

Gazze'nin en büyük hastanelerinden Şifa Tıp Kompleksi'ne sığınan yetişkinler ve çocuklar, bu endişelerine kendilerince bir çözüm buldu.

Gazzeliler, vurulmaları durumunda kolaylıkla tanınmaları için çocukların avuçlarına isimlerini yazmaya başladı.

Şifa Tıp Kompleksi'nde kalan, kendisinin, çocuklarının ve yakınlarının isimlerini avuçlarına yazan Ahmed Ebu es-Seba 'İsrail uçaklarının bizi bombalaması durumunda cesetlerin teşhis edilebilmesi için kendi ellerimize ve çocukların ellerine isimlerimizi yazıyoruz' dedi.

Ey dünya neredesin! Gazze'de katledilen yakılan bu çocukların suçu ne?

FIRINLARI HEDEF ALIYORLAR

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bir ekmek fırınını daha vurdu. Patlamada 20 kişi hayatını kaybetti, fırın kullanılamaz hale geldi.

İsrail, daha önce de Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki bir ekmek fırınını hedef almıştı.

Ey dünya neredesin! Gazze'de katledilen yakılan bu çocukların suçu ne?

SU YOK, SALGIN TEHDİDİ KAPIDA

İsrail'in, Gazze'ye yönelik su, elektrik, gıda ve diğer temel hizmetleri kesme kararı sonrası insani kriz derinleşiyor.

Yıkılan evlerin enkazındaki 1000'den fazla cesedin salgın hastalık tehdidi oluşturması, olası bir sağlık ve çevre felaketini de gündeme getirdi.

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Ey dünya neredesin! Gazze'de katledilen yakılan bu çocukların suçu ne?
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