Edirne'de kaçak göçmen operasyonu! 1090 kaçak göçmen yakalandı

Sınır bölgelerinde kaçak göçle mücadele sürüyor.Bu kapsamda sınırdan ve ülke içerisinde kaçak göçmenler tek tek tespit ediliyor. Öte yandan bu duruma kolaylık sağlayan göçmen kaçakçılarına da geçit verilmiyor.İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı istihbarat, terörle mücadele, kaçakçılık, JASAT, asayiş ve komanda timlerince ortaklaşa düzenlenen hava destekli operasyonlarda şüpheli 22 araç, durduruldu.Araçlarda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapmak isteyen 1090 kaçak göçmen yakalanırken, 25 organizatör gözaltına alındı.Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Organizatörlerin kaçakçılık olayında kullandıkları 22 araca el konularak, yediemin otoparkına çekildi.Organizatörler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.