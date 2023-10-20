Cevdet Yılmaz'dan enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı

2024 yılı bütçesinin görüşmelerine, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başlandı.Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.Muş, bütçe müzakerelerinin bir aylık bir sürede ve ardı ardına gerçekleştirileceğini, toplam 226 Sayıştay raporunun ele alınacağını anlattı.Komisyondaki bütçe görüşme takvimine ilişkin bilgi veren Muş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın bugün komisyona yapacağı sunumunun ardından ara vereceklerini söyledi. Mehmet Muş, kamu kurum ve kuruluşlarının bütçe görüşmelerinin 24 Kasım Cuma günü tamamlanacağını ifade ederek görüşmelerin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.Daha sonra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2024 yılı bütçesinin sunumunu gerçekleştirdi.Yılmaz, burada enflasyonla mücadelede kararlılık mesajını bir kez daha yineledi.Yılmaz, 'Şeffaf ve güvenilir politika adımlarımızın olumlu etkileriyle 2024'ün ikinci yarısından itibaren kalıcı dezenflasyon sürecine girmeyi bekliyoruz. Enflasyon kalıcı ve düşük tek haneli seviyelere gerileyene kadar tüm politika araçları kararlılıkla kullanılmaya devam edilecektir.' dedi.