  • USD: 27,97 - 28,02
  • EURO: 29,60 - 29,66
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Biden'dan Gazze'deki katliamı körükleyecek talep : Bu akıllı bir yatırım nesiller boyunca güvenliğimize kar sağlayacak

ABD'nin ulusal güvenlik ihtiyaçları çerçevesinde İsrail ve Ukrayna dahil ortaklara destek olmak için Kongre'ye yarın "acil bütçe" talebinde bulunacağını bildiren ABD Başkanı Joe Biden, ''ABD Kongresi'nden yarın talep edeceği bütçenin daha önce hiç görülmemiş şekilde İsrail'in güvenliğine olan bağlılığını teyit edecek. Bu akıllı bir yatırım. Nesiller boyunca Amerikan güvenliğine kar sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Biden'dan Gazze'deki katliamı körükleyecek talep : Bu akıllı bir yatırım nesiller boyunca güvenliğimize kar sağlayacak
Ekleme: 20.10.2023 - 10:01 Güncelleme: 20.10.2023 - 10:03 / Editör: Ozge Selin
Biden'dan Gazze'deki katliamı körükleyecek talep : Bu akıllı bir yatırım nesiller boyunca güvenliğimize kar sağlayacak
Biden, Oval Ofis'te Ulusa Sesleniş konuşması yaptı.

ABD Kongresi'nden yarın talep edeceği bütçenin daha önce hiç görülmemiş şekilde İsrail'in güvenliğine olan bağlılığını teyit edeceğini aktaran Biden, 'Bu akıllı bir yatırım. Nesiller boyunca Amerikan güvenliğine kar sağlayacak.' değerlendirmesinde bulundu.

Biden, Kongre'nin fonlamasını talep ettiği 'güvenlik paketi'nin İsrail'in askeri üstünlüğünü güçlendireceğini kaydederek, 'Bölgedeki diğer hasım aktörlerin İsrail'in hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu görmelerini sağlayacağız ve çatışmanın yayılmasını engelleyeceğiz.' diye konuştu.

Zamanın çok kıymetli olduğuna dikkati çeken Biden, ABD'de bazı bölünmüşlükler olduğunu belirterek, 'Hamas gibi teröristler ile Putin gibi diktatörlerin kazanmasına izin veremeyiz. Buna izin veremem.' dedi.

'Hamas ve Putin demokratik komşularını yok etmek istiyor'
Biden, 'Hamas ve Putin farklı tehdit teşkil ediyor ancak ortak bir noktaları var, ikisi de demokratik komşularını tamamen yok etmek istiyor.' ifadelerini kullandı.

ABD'nin Ukrayna'ya asker göndermeyeceğinin daha önce de altını çizdiğini anımsatan Biden, Ukrayna'nın tek isteğinin Rus güçlerini ülkelerinden çıkarmak için yardım olduğunu dile getirdi.

Biden, Ukrayna'ya sağlanan yardımların 'ABD'nin depolarından' gittiğini ve Kongre'den talep edeceği bütçeyle 'depoların Amerikan yapımı yeni teçhizatlarla' doldurulacağını kaydetti.

ABD Başkanı, 'Yarın Amerika'nın ulusal güvenlik ihtiyaçları çerçevesinde İsrail ve Ukrayna dahil ortaklara destek olmak için Kongre'ye acil bütçe talebinde bulunacağım.' diye konuştu.

'Gazze'ye ilk insani yardım sevkiyatını güvence altına aldım'
İsrail ziyareti hakkında da konuşan Biden, ABD'nin en önemli önceliğinin Hamas tarafından rehin alınan Amerikalı vatandaşların güvenliği olduğunu vurguladı.

Biden, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısında hayatını kaybeden Amerikalıların sayısının 32'ye yükseldiğini duyurdu.
'Barıştan vazgeçemeyiz, iki devletli çözümü terk edemeyiz.' diyen Biden, ABD'nin Filistin halkına olan bağlılığının da sürdüğünü ifade etti.

Biden, 'Gazze'deki hastanede meydana gelen patlamadan' da derin üzüntü duyduğunu belirterek, bunun İsrailliler tarafından gerçekleştirilmediğini tekrar dile getirdi.

Hamas'ın tüm Filistin halkını temsil etmediğinin altını çizen Biden, 'Dün İsrail ve Mısır liderleriyle yaptığım görüşmelerde Birleşmiş Milletlerden Gazze'deki Filistinlilere ilk insani yardım sevkiyatının gerçekleşmesini güvence altına aldım.' bilgisini paylaştı.

'İsrail savaş kurallarına uygun hareket etmeli'
Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile aynı zamanda 'İsrail'in savaş kurallarına uygun' bir şekilde hareket etmesi gerektiğinin önemini de görüştüklerini belirterek, 'Bu, çatışmada mümkün olduğu kadar sivilleri korumak anlamına geliyor.' dedi.

Amerika'nın 11 Eylül terör saldırılarının ardından çok kızgın olduğunu ve adalet için hareket ettiğini anımsatan Biden, 'Bazı hatalar yaptık. Bu nedenle İsrail hükümetini 'öfkenin gözlerini bürümemesi' gerektiği konusunda uyardım.' açıklamasında bulundu.

'Yahudi karşıtlığı ve İslamofobiyi reddetmeliyiz'
7 Ekim saldırılarının ardından ABD'de de Yahudi karşıtlığı ve İslamofobinin artışa geçtiğine dikkati çeken Biden, geçen hafta 6 yaşında Müslüman bir çocuğun öldürülmesine tepki gösterdi.

Biden, 'Bunlar olurken sessiz kalamayız. Açık bir şekilde Yahudi karşıtlığı ve İslamofobiyi reddetmeliyiz.' vurgusunu yaptı.

ABD Kongresinin alt kanadı Temsilciler Meclisi 'donmuş' durumda
ABD Kongresinin alt kanadı Temsilciler Meclisinin Kevin McCarthy tarafından boşaltılan başkanlık koltuğu hala doldurulamadı.

'Donmuş' durumda olan Temsilciler Meclisine bu noktada yasa tasarıları ya da karar tasarıları sunulamıyor.

Amerikan basınında, Biden'ın bütçe talebinin, dış yardımlardan önce “göç ve sınır sorunları” gibi iç politikayı ilgilendiren konularda harekete geçilmesini isteyen Kongre'deki Cumhuriyetçilerin engeline takılabileceği yorumları yapılıyor.
Aynı zamanda, Biden'ın Kongre'den 100 milyar dolarlık bütçe talep edeceği gündeme getiriliyor.
Mario Balotelli'den Filistin'e destek: One minute!
Katilin ordusu Refah kentini bombaladı! Yardım TIR'larının giriş yaptığı bölge hedef alındı
'Aksa Tufanı'' İsrail'i karıştırdı: Netanyahu delilleri yok ediyor
Cumhurbaşkanlığı uçağı Gazze'ye yardım için yola çıktı
İstanbul'da İETT otobüsü aydınlatma direğini devirdi: Yol kapandı
İsrail, Gazze'de pazar yeri bombaladı
Bakan Koca duyurdu: Gazze halkı için sahra hastaneleri kurulacak
Başkan Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüştü: Bağımsız Filistin Devleti mesajı!
Bahçeli'den İsrail'in soykırımlarına tepki: Tahammül sınırlarını çoktan aştı
Kana doymayan İsrail'den yeni tehdit! Siviller terörist sayılacak: Hepsini öldüreceğiz
Bir kefende 4 cenaze... İşgalci İsrail ölüm saçıyor
İsrailli tarihçi Gazze vahşetinin gerçeklerini açıkladı! İsrail’in kirli planını böyle anlattı: Soykırıma yıllar önce karar verildi!
ABD ordusunun üst düzey isminden çarpıcı sözler: Türkiye İsrail’in kıyameti olur!
Özgür Özel’den Kemal Kılıçdaroğlu’na şok suçlama! 39 milletvekilini CHP’den alıp…
Hamas, ABD'li iki rehineyi serbest bıraktı! Esir anne ve kızın fotoğrafı paylaşıldı: Biden ve onun faşist yönetiminin iddiaları...
Kahire'de Barış Zirvesi! Kritik görüşme başladı...
Netanyahu soykırıma yıllar boyu hazırlanmış! Gazze halkına yapmak istediklerini açık açık anlatmış: Onlara durmadan acı çektireceğiz!
Çelik: Karanlık bir zihniyet barış isteyen herkesi susturmak istiyor
ABD'li fenomenler katil İsrail askerleri için kurabiye pişirdi!
2024 yılı bütçesinde dikkat çeken detay! 497 milyarlık dev sosyal yardım desteği
22 Ekim 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

22 Ekim 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Whatsapp’ın yeni imha özelliği: Whatsapp imha ne işe yarar, sesli mesaj yok edilecek

Whatsapp’ın yeni imha özelliği: Whatsapp imha ne işe yarar, sesli mesaj yok edilecek

Uzmanlar Van Gölü'nü işaret ederek uyardı: Bu ilçeler deprem için daha yüksek riskli

Uzmanlar Van Gölü'nü işaret ederek uyardı: Bu ilçeler deprem için daha yüksek riskli

YouTube'dan yeni özellik: Dünyanın en büyük haber merkezi olacak!

YouTube'dan yeni özellik: Dünyanın en büyük haber merkezi olacak!

Kilosu 3 bin euro! Özel eğitimli köpekler arıyor!

Kilosu 3 bin euro! Özel eğitimli köpekler arıyor!

Togg öncü oldu! Türkiye'den ''küresel marka'' atağı

Togg öncü oldu! Türkiye'den ''küresel marka'' atağı