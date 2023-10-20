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Bayraktar TB3’ten gökyüzüne ilk adım: Bir test daha başarıyla tamamlandı

Türkiye'nin yerli ve milli öz kaynaklarıyla üretilen ve katlanabilir kanat yapısına sahip TB3 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), ilk teker kesme testini başarıyla gerçekleştirdi.

Bayraktar TB3’ten gökyüzüne ilk adım: Bir test daha başarıyla tamamlandı
Ekleme: 20.10.2023 - 14:59 Güncelleme: 20.10.2023 - 15:00 / Editör: Ozge Selin
Bayraktar TB3’ten gökyüzüne ilk adım: Bir test daha başarıyla tamamlandı
Türkiye, savunma sanayiinde attığı adımlarla uluslararası arenada dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Yerli ve milli imkanlarla üretimi gerçekleştirilen silahlı insansız hava araçları (SİHA) tarafından çeşitli ülkelerdeki savaş alanlarında kaydedilen başarı göze çarpıyor.

Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA, ilk uçuşu için gün sayıyor.

İlk teker kesme testi başarıyla sonuçlandı

Katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak TB3 SİHA, ilk teker kesme testini başarıyla tamamladı.

İlk kez uçtu

Bugün yapılan açıklamada, Baykar, teker kesme testi kapsamında üzerinde çalıştığı SİHA'yı ilk kez, kısmi de olsa uçurdu.

Piste çıkan SİHA, yeryüzü ile temasını birkaç saniyeliğine kestikten sonra, başarılı bir şekilde iniş yaptı.

'TEKNOFEST'ten sonra ilk uçuşunu yapacağız'

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST'te basın mensuplarıyla sohbetinde şu ifadeleri kullanmıştı:

Bayraktar TB3 şu anda Çorlu'da. Hemen TEKNOFEST'ten sonra ilk uçuşunu yapacağız. Gemiye inip kalkmakta ilk olacak. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail, bakalım ilk kim yapacak?

24 saat havada kalabiliyor

Kısa süre içerisinde Bayraktar TB2 üzerinden geliştirilen Bayraktar TB3; katlanabilir kanatlara, SATCOM faydalı yüküne, 1450 kilogram kalkış ağırlığına, 24 saat havada kalış süresine, 6 adet silah istasyonuna ve yüksek irtifada görev yapabilme yeteneğine sahip.

Çok uzun mesafeden kumanda edilebilecek

Bayraktar TB3'ün sahip olacağı kabiliyetler bu sınıftaki insansız hava araçları açısından da önemli bir yenilik olacak.

Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olacak Bayraktar TB3, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek.

Böylece keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek Türkiye'nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi yapacak.
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