Bayburt’ta şaşırtan kar yağışı: Kısa sürede 10 santimetreyi buldu

Bayburt’ta geceden itibaren etkisini gösteren soğuk ve yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Soğanlı Dağı eteklerinde bulunan Dumlu, Kavlatan, Günbuldu köylerinde yaklaşık 10 santimetreyi bulan kar kalınlığı, köylerde yaşayan vatandaşları şaşırttı.

Bayburt - Erzurum kara yolu 2 bin 400 rakımlı Kop Dağı güzergâhı ve Bayburt'un Aydıntepe ilçesi ile Trabzon'un Çaykara ilçesi arasındaki yaylalar mevsimin ilk kar yağışıyla beyaza büründü.Soğanlı Dağı eteklerinde bulunan Dumlu, Kavlatan, Günbuldu köylerinde yaklaşık 10 santimetreyi bulan kar kalınlığı, köylerde yaşayan vatandaşları şaşırttı.Öte yandan hava sıcakları, meteorolojinin hava tahmin raporuna göre, Bayburt'ta 10 ila 15 derece arasında değişkenlik gösterecek, yer yer hafif yağmur etkili olacak.