  • USD: 27,96 - 28,02
  • EURO: 29,49 - 29,54
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Başkan Erdoğan: Sağlıkta yapay zeka teknolojileri ufkumuzu açacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Aziz Sancar Ödül Törenine videomesaj ile katıldı. Başkan Erdoğan açıklamasında, "Yapay zeka teknolojileri hayatımızın her alanını etkilemektedir. Sağlıkta yapay zeka teması altında yapılacak sunum ve tartışmaların hepimizin ufkunu açacağı muhakkaktır" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan: Sağlıkta yapay zeka teknolojileri ufkumuzu açacak
Ekleme: 20.10.2023 - 11:03 Güncelleme: 20.10.2023 - 11:27 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan: Sağlıkta yapay zeka teknolojileri ufkumuzu açacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Aziz Sancar Ödül Törenine videomesaj ile katıldı.

ÇOK BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATACAĞIMIZA İNANIYORUM
Başkan Erdoğan paylaştığı video mesajda, '9'uncu Türk Tıp Dünyası Kurultayı ve Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni'nin hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Toplantımıza yurt dışından iştirak eden katılımcılara, ülkemize ve güzel İstanbulumuza hoş geldiniz diyorum. Türk Devletleri Teşkilatı bünyesindeki her çalışmamıza büyük önem ve kıymet atfediyoruz. Türk Dünyası olarak iş birliğimizi sağlıktan savunmaya, eğitimden enerjiye uzanan geniş bir alanda sürekli geliştiriyoruz. Türk Cumhuriyetlerindeki kardeşlerimizin, milletimizle 6 Şubat depremleri sonrasında sergilediği dayanışmasını asla unutmadık, unutmayacağız. Aramızdaki kardeşlik ruhunu sağlam tuttukça çok büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum' ifadelerini kullandı.

YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİ HAYATIMIZIN HER ALANINI ETKİLEMEKTEDİR
Erdoğan, 'Bu sene 9'uncusu düzenlenen Türk Tıp Dünyası Kurultayı sağlık alanındaki iş birliği potansiyelimizin tam anlamıyla harekete geçirilmesi noktasında çok önemli roller üstlenmektedir. Giderek büyüyen ve 2030 yılında 1,5 trilyon dolarlık pazara erişeceği anlaşılan yapay zeka teknolojileri hayatımızın her alanını etkilemektedir.

Sağlıkta Yapay Zeka teması altında yapılacak sunum ve tartışmaların hepimizin ufkunu açacağı muhakkaktır. Her birinize bu doğrultuda gösterdiğiniz ve göstereceğiniz gayretler için şimdiden şükranlarımı sunuyorum. Kurultay ile eş zamanlı olarak her yıl sağlık alanında başarılı çalışmalar gerçekleştiren bilim insanlarımızı ödüllendiriyoruz. Nobel Ödüllü bilim adamımız Prof. Dr. Aziz Sancar'ın ismine ithaf edilerek verilen ödül sahiplerini canı gönülden tebrik ediyorum. Türk Devletlerinden gelen misafirlerimize, ülkelerine döndüklerinde tüm kardeşlerimize selam ve muhabbetlerimizi iletmelerini istirham ediyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor, Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla' diye konuştu.


İsrail'den Gazze'de katliam hazırlığı: The New York Times uydu görüntülerini paylaştı! İtiraf gibi analiz
Katliamın gölgesinde Mescid-i Aksa'da ikinci cuma! İşgalci İsrail askerleri erken saatlerde Şam Kapısı'nda beklemeye başladı
Can Ataklı İsrail'i aklamaya çalıştı! Skandal sözler
İki yüzlüsün Avrupa: PKK destekçilerine izin verip Filistin destekçilerini copladılar
İstanbul'u boğazına kadar borç batağına sokan CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan festivale 553 milyon liralık harcama
Gazze'de insanlık dramı! Doktorlar yaralara sirke basmak zorunda kaldı
Başkan Erdoğan Aziz Sancar Ödül Törenine videomesaj gönderdi
Ekonomiye güven artıyor! Bakan Şimşek rakamlarla açıkladı: OVP şimdiden meyvelerini vermeye başladı
Refah Sınır Kapısı açılıyor! İnsani yardımlar Gazze'ye ulaştırılacak
Biden'dan Gazze'deki katliamı körükleyecek talep : Bu akıllı bir yatırım nesiller boyunca güvenliğimize kar sağlayacak
Gazze sınırında bulunan gazeteci Fulya Öztürk'e İsrail'den ölüm telefonu: İsrail'de misin?
Biden'dan İsrail'e 'eşi benzeri görülmemiş' destek: Kongre'ye sunacağız
İşgalci İsrail kana doymuyor! ABD destekli katliamda 'ikinci aşama' İsrail Gazze'de ne planlıyor?
İsrailli politikacıdan Rusya'ya tehdit: Bedelini ödeyeceksiniz
Ey dünya neredesin! Gazze'de katledilen yakılan bu çocukların suçu ne?
Zehir tacirlerine operasyon
Kemal Kılıçdaroğlu'na 'imza' şoku! İşte adaylığı için imza vermeyen 38 CHP'li vekil
Whatsapp yazışmaları bardağı taşırdı! CHP'de 2 vekil yumruk yumruğa kavga etti
Kayseri'de Erciyes-2023 Tatbikatı: Hava indirme operasyonu yapıldı
Filistinli doktor çocukların cenazesi önünde isyan etti: 'Bu çocukların suçu ne?'
Meteoroloji duyurdu! Sıcaklıklar o tarihe kadar artacak

Meteoroloji duyurdu! Sıcaklıklar o tarihe kadar artacak

Konutta yeni dönem başlıyor: İzinsiz günlük kiralamaya 100 bin TL ceza kesilecek

Konutta yeni dönem başlıyor: İzinsiz günlük kiralamaya 100 bin TL ceza kesilecek

Bayburt’ta şaşırtan kar yağışı: Kısa sürede 10 santimetreyi buldu

Bayburt’ta şaşırtan kar yağışı: Kısa sürede 10 santimetreyi buldu

YouTube'dan yeni özellik: Dünyanın en büyük haber merkezi olacak!

YouTube'dan yeni özellik: Dünyanın en büyük haber merkezi olacak!

Kilosu 3 bin euro! Özel eğitimli köpekler arıyor!

Kilosu 3 bin euro! Özel eğitimli köpekler arıyor!

Togg öncü oldu! Türkiye'den ''küresel marka'' atağı

Togg öncü oldu! Türkiye'den ''küresel marka'' atağı