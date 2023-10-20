Abdulkadir Uraloğlu: İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısını unutturmayacağız

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı Uluslararası Pul Sergisi açılış töreni Ankara'da düzenlendi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu serginin açılışında önemli açıklamalarda bulundu.Uraloğlu, Türk halkının Filistin halkının yanında olduğunu, ve geçmişte olduğu gibi bu kardeşliğin gelecekte de devam edeceğinin altını çizdi.Gazze'deki hastane katliamı için pul tasarlanacakBir diğer yandan pul sergisinde dikkat çeken bir detay daha vurgulandı.Uraloğlu, İsrail'in Gazze'deki hastaneye yönelik vahşi saldırısının unutulmayacağını vurgularken, o günün akıllara kazınması için pul tasarlanacağını açıkladı.Bakan Uraloğlu konuşmasında şu cümlelere yer verdi;Bugünkü pul sergimizde bu kardeşliğin en önemli kanıtlarından biri de beraberce görmüş olacağız. 2013 yılında basılan ve üzerinde Mescid-i Aksa ile Sultan Ahmet Camii'nin bulunduğu Türkiye-Filistin ortak pulu, halklarımız arasındaki kardeşliği adeta ölümsüzleştirmiş ve tarihe not düşmüştür."İsrail'in bu insanlık dışı saldırısını unutturmayacağız"Gazze'deki hastanede yaşanan elim hadiseyi tarihe kayıt düşmen adına yeni bir pul daha tasarlıyoruz. İsrail'in bu insanlık dışı saldırısını unutturmayacağız.