Zeytinburnu'nda bir sanayi sitesinin istinat duvarı çöktü! 4 araç kullanılamaz hale geldi

Sonbaharın gelmesiyle yağmurlu havalar etkisini artırdı.Aşırı yağışlardan nasibini alan kentlerden biri de İstanbul oldu.Megakent'te geçtiğimiz haftadan bu yana yağışlar şiddetli şekilde devam ediyor.Öyle ki kentin birçok noktasında sel kaçınılmaz oluyor.Ev ve iş yerlerini su basmasıyla vatandaşlar büyük bir mağduriyet yaşıyor.Öte yandan dün Esenyurt ilçesinde yağış nedeniyle istinat duvarı çökmüştü.Benzer olay bugün de Zeytinburnu'nda yaşandı.Burada da bir sanayi sitesinin istinat duvarı araçların üzerine çöktü.Çökme sonucu 4 araçta hasar meydana geldi.İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi ve olay yerinde çalışma başlatıldı.