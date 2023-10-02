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Yağmur sonrası alt yapı sorunu: Esenyurt'ta öğrencilerin okul yolunda zor anları

Her yağmur sonrası benzer manzaraların ortaya çıktığı Megakent'te vatandaşların mağduriyeti sürüyor. Esenyurt'tan sorumlu AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Tarkan Burçak Uygun, bölgede yağmur nedeniyle çamura dönen yollarda öğrencilerin ve velilerin yürümekte zorlandığı anları paylaştı.

Yağmur sonrası alt yapı sorunu: Esenyurt'ta öğrencilerin okul yolunda zor anları
Ekleme: 2.10.2023 - 16:02 Güncelleme: 2.10.2023 - 16:32 / Editör: Ozge Selin
Yağmur sonrası alt yapı sorunu: Esenyurt'ta öğrencilerin okul yolunda zor anları
CHP belediyeciliği bir yağmurda daha sınıfta kaldı.

Yurt genelinde etkili olan yağışlardan İstanbul da nasibini aldı.

Aşırı sıcaklıkların ardından yağmur uyarısı İstanbulluları sevindirse de ortaya çıkan manzaralar vatandaşları mağdur etti.

Cuma günü başlayan sağanak yağmur, giderek şiddetini artırdı.

Ardından Megakent'te su baskınları yaşanmaya başladı. Özellikle Avrupa Yakası'nda birçok ilçede cadde ve sokaklar göle döndü.

Alt yapı sorunu çözülemedi

Bu ilçelerden biri de Esenyurt oldu.

Kentin alt yapı sorunu devam ederken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yağıştan bir süre önce sorunun ortadan kalktığını açıkladı.

Her yağmur sonrası aynı manzara

Ancak yağmurun etkisini artırmasıyla manzara değişmedi.

Yağmur yayaları, sürücüleri, bodrum ve giriş katta yaşayan vatandaşları, esnafı mağdur ederken öğrenciler de etkilendi.

'CHP'nin 'çöp, çamur, çukur' belediyeciliği...'

Esenyurt'tan sorumlu AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Tarkan Burçak Uygun, sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yaptı.

Görüntülerde, yine CHP yönetiminde olan Esenyurt'un son hali gözler önüne serildi.

Uygun paylaşımına şu notu ekledi:

Esenyurt'ta CHP'nin 'çöp, çamur, çukur' belediyeciliğini hep birlikte yaşıyoruz.

‘Çözüldü' denilen sorunlar, en büyük sorun olmaya devam ediyor. İnanıyoruz, 4,5 yıldır algılara yatırım yaptıkları kadar alt yapıya yatırım yapmayan bu zihniyetten Esenyurt'ta kurtulmaya az kaldı.

Videoda, öğrencilerin ve velilerin okul yolunda yağmur nedeniyle çamura dönen yolda yürümekte zorluk çektiği görüldü.
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