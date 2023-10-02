Türkiye, pazar günü Ankara'da yaşanan canlı bomba saldırısıyla sarsıldı. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen iki terörist, polis ekipleriyle çatıştı.Teröristlerden birisi kendini patlatırken diğerinin ise polis ekiplerince etkisiz hale getirildiği vurgulandı. Saldırıyla ilgili başlatılan soruşturmada dikkat çeken detaylara ulaşıldı.Buna göre teröristlerin saldırıyı gerçekleştirdikleri aracı Kayseri'den gasp ettikleri ortaya çıktı. Hainlerin aracını gasp ettikleri Veteriner Teknikeri Mikail Bozloğan'ı öldürüp yol kenarına attıkları bilgisine ulaşıldı.İki yıllık evli ve 4 aylık erkek bebeği olan Mikail Bozloğan ile ilgili yürek yakan detaylara ulaşıldı. Öyle ki genç veterinerin teröristlerce öldürüldüğü Avlağa Mezrası yakındaki köprüde geçtiğimiz yıl kaza yaptığı ortaya çıktı.Emekli polis memuru amca Bahri Bozloğan yeğeninin akşam eve gelmemesi üzerine kardeşinin oğlunu aradığını ve ulaşamayınca aramaya çıktığını anlattı.Kardeşinin otomobille yola çıktığını belirten Bahri Bozloğan; 'Mikail geçtiğimiz yıl kışın aracıyla aynı yerde trafik kazası yapmıştı. Ölümden dönmüştü. Babası Mikail telefonlara bakmayınca kaza yapmış olabilir diye aracıyla aramaya başlamış. Sonra aynı yerde kaz izlerini görünce izleri takip edip oğlunu kanlar içinde bulmuş.Teröristler tarafından öldürülmüştü! Veteriner Mikail Bozloğan hakkında yürek yakan detay: Meğer aynı yerde…Yeğenlerim beni aradı aracımla hep birlikte gittiğimizde Mikail kardeşimin kucağındaydı ve kardeşim 'Mikaillime kıydılar' diyerek çırpınıyordu' ifadelerini kullandı.Amca Bahri Bozlağan, yeğeninin vatanına milletine sadık bir genç olduğunu vurgulandı.'Benim yeğenim vatanına milletine saygılı, herkesin yardımına koşan bir insandı. Bu vatan hainleri nerelerden gelip burada böyle bir şey yaptılar. Mikail'in başını demir çubukla ezip ardından başına bir el ateş ediyorlar.Mikail'i hemen benim aracıma atıp yola çıktık. Yolda ambulans denk geldi. Ambulansa bindirdik.Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırdık ama yeğenim hayata tutunamadı. Mikail evine kalorifer yaptırmak için borular almıştı. O borularda saldırının yapıldığı aracın arkasında hala duruyor. Yeğenimin daha 4 aylık çocuğu vardı' diyerek ağladı.