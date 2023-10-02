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Terör şehidi veteriner teknikeri Mikail Bozlağan son yolculuğuna uğurlandı

Emniyet Genel Müdürlüğü önündeki saldırı öncesi Kayseri'nin Develi ilçesinde teröristlerce katledilip şehit edildikten sonra aracı gasp edilen veteriner teknikeri Mikail Bozlağan'ın son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin cenaze töreninde eşi Edanur ve annesi Fatma Bozlağan tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Şehidin 6 aylık oğlu Yağız Asaf’ın sürekli ağlaması törene katılanları gözyaşlarına boğdu.

Ekleme: 2.10.2023 - 14:50 Güncelleme: 2.10.2023 - 14:52 / Editör: Ozge Selin
Terör şehidi veteriner teknikeri Mikail Bozlağan son yolculuğuna uğurlandı
Emniyet Genel Müdürlüğü önünde canlı bombalı saldırı gerçekleştiren PKK'lı teröristlerin aracını gasp etmek için şehit ettiği veteriner teknikeri Mikail Bozdoğan'ın cenazesi yapılan otopsinin ardından Develi İlçesi'ne getirildi. Develi Merkez Camiinde kılınan öğle namazının ardından ilçe meydanında cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye namazına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kent protokolü ile şehidin babası Ramazan, annesi Fatma, eşi Edanur ile yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

ŞEHİDİN TABUTUNA SARILIP GÖZYAŞI DÖKTÜLER

Şehidin cenazesinin alana getirilmesinin ardından şehidin annesi Fatma ile eşi Edanur Bozlağan gözyaşları içerisinde şehitleriyle vedalaştılar.

Terör şehidi veteriner teknikeri Mikail Bozlağan son yolculuğuna uğurlandı

Şehidin tabutuna sarılarak defalarca öpen anne Fatma Bozlağan; 'Mikail'im seni böyle tabutta mı görecektim. Yavrum daha yeni baba olmuştun. Seni katledenler Günyüzü görmesin' diyerek feryat etti.

Şehidin eşi Edanur Bozlağan ise tabuta sarılarak eşine seslendi. Bu sırada şehidin 6 aylık oğlu Yağız Asaf'ın sürekli ağlaması ise törene katılanları gözyaşlarına boğdu. Güçlükle ayakta durabilen şehidin eşi ve annesine sağlık ekipleri müdahale etti.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE UĞURLANDI

Kayseri İl Müftüsü Yusuf Akkuş'un kıldırdığı cenaze namazının şehidin naşı toprağa verilmek üzere Avlağa Mezrası'na gönderilmek üzere cenaze aracına taşındı. Oğlunun tabutuna omuz veren şehidin babası Ramazan Bozlağan, gözyaşlarına boğuldu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şehidin babasını teselli ederek taziyede bulundu.

Terör şehidi veteriner teknikeri Mikail Bozlağan son yolculuğuna uğurlandı

GEÇ BULUŞTULAR ERKEN AYRILDILAR

Şehit Mikail Bozlağan'ın Eskişehir Anadolu Üniversitesi Veteriner Teknikerliği Bölümünü açıktan okuyarak veteriner olduğu öğrenildi. Mikail Bozlağan'ın kendisiyle aynı köylü olan ve çocukluk aşkı olan Edanur ile 2 yıl önce dünya evine girdi.

Terör şehidi veteriner teknikeri Mikail Bozlağan son yolculuğuna uğurlandı

6 ay öncede çocukları Yağız Asaf'ı kucaklarına alan çiftin mutlulukları terör saldırısıyla birlikte artık fotoğraflarda kaldı.
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