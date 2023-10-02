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İstanbul'un toprakları suya doyuyor! Barajlarda su seviyesi arttı

Megakent'te etkili olan yağışlar barajların doluluk oranlarında artışa neden oldu. İSKİ verilerine göre 28 Eylül'de yüzde 22,41 olarak ölçülen doluluk oranı bugün 23,31 olarak ölçüldü.

Ekleme: 2.10.2023 - 13:01 Güncelleme: 2.10.2023 - 13:03 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'un toprakları suya doyuyor! Barajlarda su seviyesi arttıİstanbul sonbahara şiddetli yağışlarla giriş yaptı.

Geçtiğimiz haftadan bu yana etkili olan yağışlar kenti olumsuz etkiledi.

Birçok ilçede su taşkınları yaşanınca cadde ve sokaklar göle döndü. Su baskınları da kaçınılmaz oldu.

Olumsuzlukların yanı sıra yağışların barajlara etkisi de arttı.

Doluluk oranı yüzde 23,31 oldu

Son olarak 28 Eylül'de yüzde 22,41 olarak ölçülen doluluk oranları artışa geçti.

29 Eylül'de yüzde 22,72 olarak ölçülen doluluk oranı, 30 Eylül'de yüzde 22,73, 1 Ekim'de ise, yüzde 22,74 olarak kayıtlara geçti.

İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarında bugün doluluk oranı yüzde 23,31 olarak ölçüldü.

Ömerli barajı ilk sırada

İstanbul’da hava sıcaklıklarının azalmasıyla buharlaşmanın azalması, toprağın suya doymasıyla birlikte baraj doluluk oranlarındaki artışın sürmesi bekleniyor.

İstanbul’un 4 barajında ise, doluluk oranı yüzde 10’nun altında. Diğer 4 barajda ise doluluk oranları yüzde 11 ile 19 arasında değişiyor.

Doluluk oranı en yüksek baraj Melen’den getirilen suyla takviye edilen Ömerli Barajı. Ömerli Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 53,07 olarak kayıtlara geçti.

Barajlarda son durum

İstanbul’da 1 Ekim itibariyle 10 barajdaki doluluk oranları şu şekilde kayıtlara geçti.

En düşük doluluk oranı yüzde 3,11 ile Pabuçdere Barajı'nda ölçüldü.

Darlık barajında doluluk yüzde 37,05, Istrancalar'da yüzde 19, Alibeyköy barajında yüzde 17,17, Elmalı barajında yüzde 15,81, Terkos barajında yüzde 11,29, Sazlıdere'de yüzde 9,24, Kazandere Barajı'nda yüzde 5,21, Büyükçekmece'de yüzde 4,51, Pabuçdere Barajı'nda ise, yüzde 3,11 olarak kaydedildi.
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