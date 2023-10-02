İstanbul'da trafik yoğunluğu! Vatandaşlar zor anlar yaşadı

İstanbul'da günlerde sağanak yağış hakim....Kentte hayatı olumsuz etkileyen sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Hem okula yetişmeye çalışan öğrenciler hem de haftanın ilk gününde işe giden sürücüler yollara çıktı.İBB'nin haritasına göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 65'lere ulaştı.Anadolu Yakası'ndaki yoğunluk yüzde 65, Avrupa Yakası'ndaki yoğunluk yüzde 64 olarak ölçüldü.