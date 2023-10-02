Galatasaray'ın gözdesi elden gidiyor! Premier Lig ekibi yıldız ismi kaptı

Bu sezon hem Süper Lig’de hem de Devler Ligi’nde üstün performansıyla takdir toplayan Galatasaray’da taraftarları yıkan haber geldi. Herkesin gözdesi haline gelen yıldız futbolcu, Premier Lig'e gidiyor…

Bu akşam, Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere devi Manchester United ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.Son 20 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmeyen sarı-kırmızılılar, bu sezon önemli transferlerle gündeme gelmişti.Galatasaray, taraftarın sevgilisi haline gelen yıldız oyuncuyu Premier Lig'in devine kaptırıyor.Bu sezon dünya yıldızı Harry Kane'i kaybeden Premier Lig devi Tottenham'ın başına teknik adam Ange Postecoglou geçti.Postecoglou'nun oynattığı futbol ve hücum odaklı oyun tarzı, dikkat çekiyor. Tecrübeli teknik direktör, ara transfer döneminde takımını güçlendirmek istiyor. Galatasaray'ın yıldızına kancayı taktı.İngiliz basınında yer alan habere göre; Tottenham, Galatasaray'ın stoperi Victor Nelsson için Ocak ayında teklif yapacak.Premier Lig ekibi, 25 milyon Euro bonservis değerindeki Nelsson'u renklerine bağlamak istiyor. Ara transfer döneminde ise harekete geçmesi bekleniyor.Ndombele ve Davidson Sanchez transferlerinin ardından Tottenham ile iyi bir bağ kuran Galatasaray'da Nelsson'un, İngiltere deviyle anlaşma ihtimalinin yüksek olduğu iddia ediliyor.