FETÖ propagandasına karşı çıkan Böcek’in Vekili Oktay Başaran’a şok ihraç!

Altın Portakal skandalı ile Türkiye’nin gündemine oturan CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesinde FETÖ kavgası büyüyor. Festivalde seçkisinde yer alan FETÖ propagandası içeren ‘Kanun Hükmü’ belgesel filmi ile yoğun tepki toplayan Antalya Büyükşehir Belediyesine sert tepki Başkan Böcek’in Vekili Oktay Başaran’dan gelmişti. CHP Kepez İlçe Başkanlığı yaptığı açıklamada, CHP’yi FETÖ ile ilişkilendirmenin akıl fukaralığı olduğunu kaydederek, Başaran’ın Kesin ihracı için disiplin kuruluna sevk edildiğini duyurdu.

Altın Portakal skandalı ile Türkiye'nin gündemine oturan CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesinde FETÖ kavgası büyüyor. Festivalde seçkisinde yer alan FETÖ propagandası içeren 'Kanun Hükmü' belgesel filmi ile yoğun tepki toplayan Antalya Büyükşehir Belediyesine sert tepki Başkan Böcek'in Vekili Oktay Başaran'dan gelmişti. Başaran, 'FETÖ'yü savunamazsınız' diyerek zehir zemberek sözlerle partisine bayrak açmıştı.Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Başaran, 'Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın FETÖ'yü savunmak adına ortaya konan bu kepazeliğe karşı almış olduğu tavrı destekliyorum' dedi. Bşaran'ın bu paylaşımının ardından milyonlarca destek geldi.CHP Kepez İlçe Başkanlığı yaptığı açıklamada, CHP'yi FETÖ ile ilişkilendirmenin akıl fukaralığı olduğunu kaydederek, Başaran'ın Kesin ihracı için disiplin kuruluna sevk edildiğini duyurdu.Açıklamasında: 'Şahsi çıkar ve beklentilerini partimizin ve ülkemizin ve bağımsızlığının önünde tutarak yapmış olduğu açıklamalarından dolayı Kepez ve Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Oktay Başaran'ın kesin çıkarma istemiyle disiplin kuruluna sevkini, Kepez İlçe Yönetim Kurulunun yapmış olduğu toplantıda oy birliği ile karar verilmiştir.'