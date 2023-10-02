  • USD: 27,53 - 27,58
  • EURO: 28,88 - 28,93
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

FETÖ propagandasına karşı çıkan Böcek’in Vekili Oktay Başaran’a şok ihraç!

Altın Portakal skandalı ile Türkiye’nin gündemine oturan CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesinde FETÖ kavgası büyüyor. Festivalde seçkisinde yer alan FETÖ propagandası içeren ‘Kanun Hükmü’ belgesel filmi ile yoğun tepki toplayan Antalya Büyükşehir Belediyesine sert tepki Başkan Böcek’in Vekili Oktay Başaran’dan gelmişti. CHP Kepez İlçe Başkanlığı yaptığı açıklamada, CHP’yi FETÖ ile ilişkilendirmenin akıl fukaralığı olduğunu kaydederek, Başaran’ın Kesin ihracı için disiplin kuruluna sevk edildiğini duyurdu.

FETÖ propagandasına karşı çıkan Böcek’in Vekili Oktay Başaran’a şok ihraç!
Ekleme: 2.10.2023 - 12:25 Güncelleme: 2.10.2023 - 12:39 / Editör: Ozge Selin
FETÖ propagandasına karşı çıkan Böcek’in Vekili Oktay Başaran’a şok ihraç!
Altın Portakal skandalı ile Türkiye'nin gündemine oturan CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesinde FETÖ kavgası büyüyor. Festivalde seçkisinde yer alan FETÖ propagandası içeren 'Kanun Hükmü' belgesel filmi ile yoğun tepki toplayan Antalya Büyükşehir Belediyesine sert tepki Başkan Böcek'in Vekili Oktay Başaran'dan gelmişti. Başaran, 'FETÖ'yü savunamazsınız' diyerek zehir zemberek sözlerle partisine bayrak açmıştı.

FETÖ propagandasına karşı çıkan Böcek’in Vekili Oktay Başaran’a şok ihraç!

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Başaran, 'Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın FETÖ'yü savunmak adına ortaya konan bu kepazeliğe karşı almış olduğu tavrı destekliyorum' dedi. Bşaran'ın bu paylaşımının ardından milyonlarca destek geldi.

FETÖ propagandasına karşı çıkan Böcek’in Vekili Oktay Başaran’a şok ihraç!

PARTİSİNDEN OY BİRLİĞİYLE İHRAÇ

CHP Kepez İlçe Başkanlığı yaptığı açıklamada, CHP'yi FETÖ ile ilişkilendirmenin akıl fukaralığı olduğunu kaydederek, Başaran'ın Kesin ihracı için disiplin kuruluna sevk edildiğini duyurdu.

FETÖ propagandasına karşı çıkan Böcek’in Vekili Oktay Başaran’a şok ihraç!

Açıklamasında: 'Şahsi çıkar ve beklentilerini partimizin ve ülkemizin ve bağımsızlığının önünde tutarak yapmış olduğu açıklamalarından dolayı Kepez ve Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Oktay Başaran'ın kesin çıkarma istemiyle disiplin kuruluna sevkini, Kepez İlçe Yönetim Kurulunun yapmış olduğu toplantıda oy birliği ile karar verilmiştir.'

Milli Savunma Bakanlığı'nda üst düzey toplantı!
Ömer Çelik’ten Kılıçdaroğlu’na “Gazi Meclis” tepkisi: “Gelinen nokta vahimdir”
ABB Başkanı Mansur Yavaş soru soran öğrencileri salondan attırıp darp ettirdi
Teslimat başlıyor! Bakan Özhaseki deprem konutları için tarih verdi
Ankara'daki bombalı saldırı ile ilgili flaş gelişme: Bakan Fidan 'Pişman olacaklar' diyerek duyurdu
Azerbaycan’dan flaş Ermenistan kararı!
MİT'ten nokta operasyon: İstiklal Caddesi'ndeki saldırının organizatörü öldürüldü
Irak'ın kuzeyinde 16 hedef hava harekatı ile imha edildi
Skandal açıklamalarıyal bebek katilini övmüştü! Merdan Yanardağ bugün hakim karşısında hesap verecek!
Fransa Karabağ’ın yasını tutuyor: Skandal ziyarette dikkat çeken Türkiye detayı! Paravan gibi kullanıp…
Akşener noktayı koydu! Yavaş ve İmamoğlu’na destek yok: 81 ilde kendi adaylarımızı çıkartacağız
Bakan Bolat açıkladı! İhracatta rekorlar serisi! 3 ay peş peşe tarihi seviyelere ulaşıldı
Mansur Yavaş tarafını seçti! Ülkücü danışmanını İYİ Parti'yi haklı buldu diye görevden aldı!
Bakan Uraloğlu açıkladı: Ulaşımda yeni dönem! Basra Körfezi Türkiye üzerinden Avrupa’ya bağlanıyor
Bakan Koca 'söz konusu değil' diyerek duyurdu! Kapanma gibi toplu tedbirler uygulanmayacak
MEB açıkladı! Öğretmenlere çevrimiçi kariyer sınavı yapılacak
Merkez Bankası'ndan TL açıklaması
İstanbul'da sabah çilesi! Metrobüse binmek hayal oldu
İşi gücü heykel! Soyer yine Heykel dikti
İçişleri Bakanlığı duyurdu! İkinci teröristin de kimliği tespit edildi...
Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor!

Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor!

Dünyada ilk: Uzaya çöp atınca ceza kesildi

Dünyada ilk: Uzaya çöp atınca ceza kesildi

Bir tek onun aklına geldi: Kimse gitmeye cesaret edemiyor

Bir tek onun aklına geldi: Kimse gitmeye cesaret edemiyor

Türkiye'nin gizli hazinesi: Dağların arasında kendiliğinden oluştu yerini çok az kişi biliyor

Türkiye'nin gizli hazinesi: Dağların arasında kendiliğinden oluştu yerini çok az kişi biliyor

Dev çukur oluştu: Felaketin boyutu havadan görüntülendi çöken yolda çalışma başlatıldı

Dev çukur oluştu: Felaketin boyutu havadan görüntülendi çöken yolda çalışma başlatıldı

Dağların arasında gizlice kaydedildi: Hepsi hareket sensörlü cihazlarla tespit edildi

Dağların arasında gizlice kaydedildi: Hepsi hareket sensörlü cihazlarla tespit edildi