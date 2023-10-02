Bu kez ev hapsi aldı! Sokakta yarı çıplak yürüyen manken Melisa Yaren Aydınalp uslanmıyor!

İstanbul’da manken ve sosyal medya fenomeni Melisa Yaren Aydınalp, her gün aynı saatte yarı çıplak bir şekilde Bağdat Caddesi’nde yürüyüş yaptı. Hakkında “Hayasızca hareketlerde bulunma” suçundan soruşturma açıldı. Ceza olarak ahlak ve toplumsal değerlerle ilgili kitabını okuması kararlaştırıldı. Ancak Melisa Yaren Aydınalp uslanmadı! Bu kez İstiklal Caddesi’nde yarı çıplak yürüyüşe çıktı. Hakim acımadı: Evden çıkmasın!

Türkiye'nin konuştuğu olay, İstanbul Kadıköy'de yaşandı. 23 yaşındaki Melisa Yaren Aydınalp isimli manken ve sosyal medya fenomeni her gün aynı saatte Bağdat Caddesi'nde yarı çıplak şekilde yürüyüşe çıktı.Yapılan şikayetler üzerine gözaltına alınan Aydınalp, savcılıktaki ifadesinde 'Kimseyi rahatsız etmek için bu şekilde giyinmediğini, kıyafetinin göğüs bölgesinin kapalı olduğunu' açıkladı.İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu şüphelinin kamuya açık alanda teşhircilik yapmak suretiyle "Zincirleme Olarak Hayasızca Hareketlerde Bulunma" suçunu birden fazla kez işlediğini vurguladı.Hâkimlik ise mankene ahlak ve toplumsal değerlerle ilgili kitap okuyarak kütüphanenin düzenleyeceği takip çizelgesini soruşturma dosyasına sunması şeklinde adli kontrol tedbirine hükmetti. Ancak aldığı cezalardan ders çıkarmayan Melisa Aydınalp, uslanmadı. Bu kez de İstiklal Caddesi'nde yine aynı şekilde kıyafetler giyinerek dolaşırken yakalandı.Manken Melisa Aydınalp, vatandaşların şikâyeti üzerine emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında verdiği ifadenin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi. Mahkeme manken Melisa Aydınalp'in 'Hayasızca Hareketlerde Bulunma' suçu kapsamında ev hapsine çarptırılmasına karar verdi. Aydınalp yarı çıplak vaziyette sokaklarda dolaşamayacak.