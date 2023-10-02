Beşiktaş'ta evlerin üzerine kaya düştü!

Beşiktaş Kuruçeşme'de evlerin bulunduğu alandaki bir kömürlüğe kaya düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, olay yerine itfaiye, sağlık ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi.Olay aynında bölgede bulunan mahalle sakini, 'Bir uğultu geldi, uğultunun ardından gürültü patladı, kayaların sesi geldi. Mahallenin üst tarafrındaki kaya kütlesi kopunca boşta olan ne varsa aldı aşağıya indirdi. Mahalle şu an çok mağdur durumda' dedi.