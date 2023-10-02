Banu Parlak’ın güzellik salonuna silahlı saldırı! Başıma bir şey gelirse Dilan Polat ve Engin Polat’ı işaret etmişti…

Kan donduran saldırı, İstanbul Bahçeşehir'de önceki gece yaşandı.Saat 02.00 sıralarında motosikletli iki kişi, sosyal medya fenomeni Banu Parlak'a ait güzellik merkezini kurşunladı.Merkeze bir mermi isabet ederken sabaha karşı 05.00 sıralarında güzellik merkezine bir saldırı daha yaşandı.Bu kez güzellik merkezine 4 merminin isabet ettiği ve motosikletli saldırganların kaçtığı açıklandı.Polis ekipleri, saldırganları yakalamak için soruşturma başlatırken Banu Parlak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırıyla ilgili son günlerde gündemden düşmeyen Dilan ve Engin Polat çiftini suçladı.Saldırıdan önce sosyal medyadan bir video yayınlayan Banu Parlak, Dilan ve Engin Polat tarafından tehdit edildiğini açıkladı. 'Bazı söylemler dolaşıyor günlerdir bir gencin çıkıp iddia ettiği şeyler üzerine can güvenliğimin olmadığını düşünüyorum.Ben tek başıma çocuk büyütüyor ayakta duruyorum. Bir anneyi silah ile vurdurmak istemek ne demek. Başıma bir şey gelirse sorumlusu Dilan Polat ve Engin Polat'tır. Kamu oyununa duyurulur. Adalet gerekeni yapacaktır. Yasal süreçten hepinizi haberdar edeceğim' demişti.Sosyal medya hesabından bir paylaşımda daha bulunan Banu Parlak, Dilan Polat'ın kendisini aradığını açıkladı.'Olaydan önce Dilan Polat beni aradı, 'Sıla'yı içeri aldılar, Engin'i ve beni de alacaklar bizim hakkımızda paylaşım yapma, çocuğun var yapma' diyerek beni tehdit etti. Bu olayın öncesi de var, Halil İbrahim K. isimli bir arkadaştan güzellik merkezi açmak için borç alıyorlar.Bu kişi parasını istediğinde de 'Banu Parlak'ı vur paranı verelim' diyorlar ama Halil İbrahim K. reddettiği için dizinden vuruyorlar. Önlem alınmadı ve son olarak dükkanım kurşunlandı.Sırada ne var? Ölmem mi gerekiyor? Tek başına çocuk bakan bir kadınım, korkuyorum. Bu insanların yakamdan düşmesini ve can güvenliğimin alınmasını istiyorum' ifadelerini kullandı.