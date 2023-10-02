Balıkesir'de Yunanistan unsurlarınca geri itilen düzensiz göçmenler kurtarıldı

Yunan güvenlik güçlerinin, göçmenlere yaptığı zulümler devam ediyor...Vatandaşların canını tehlikeye atan ve onlarca düzensiz göçmenin hayatını kaybetmesinin üzerine Türk güvenlik güçlerinin sınır bölgelerinde çalışmaları sürüyor.Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınmasıyla birlikte bölgeye ekipler sevk edildi.Sahil Güvenlik Botu (KB-4510) tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 26 düzensiz göçmen kurtarıldı.İkinci olayda, Ayvalık açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4510) tarafından, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 23 düzensiz göçmen kurtarıldı.Ayvalık'ta karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemler için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.