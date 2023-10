Bakan Özhaseki: Kentsel dönüşüme mani olanları bertaraf etmeye çalışıyoruz

Bağcılar Belediyesi tarafından 7 ayrı noktada düzenlenen riskli 884 bağımsız bölümün yıkım törenine katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Kentsel dönüşümün önündeki engelleri kaldırmaya çalışıyoruz. Mani olanları bertaraf etmeye, işi hızlandırmaya çalışıyoruz. Ve biz her şehirde hangi partiden olursa olsun büyükşehiri, ilçeyi çağırarak orada neler yapılır tartışmaya çalışıyoruz. Ne yazık ki bir kısım belediye başkanımız hiç bu dallara basmıyor. Hiç bu taraklarda bezleri yok. Hiç oralı değiller. Sanki onların orası emniyetli bir yer. Dışarıda gidiyor, çiçekle, böcekle uğraşmaya devam ediyor” açıklamasını yaptı.

Bağcılar Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ‘Yüzyılın Kentsel Dönüşümü’ projesi başladı. Güvenli konutlar oluşturmak maksadıyla 2 Ekim’de Bağcılar’da; Büyük Özlem Sitesi, Cihankent Sitesi, Atabek Sitesi, Topakent Sitesi, Yeşil Yuvam Sitesi, Kemalpaşa Mahallesi 1474. Sokak ,15 Temmuz Mahallesi 1466. ve 1467. Sokak'ta yıkım başlatıldı. Törene Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ile ilçe sakinleri katıldı.Törende çeşitli açıklamalarda bulunan Bakan Özhaseki, “Kentsel dönüşüm işinin 3 ayağı var. Bakanlık haliyle şemsiye kuruluştur. Şimdi kanunumuzu hazırladık, meclise gönderdik. Bugün saat 15.00’te orada toplantı başlıyor. Daha sonra komisyondan geçip inşallah ilk gündeminde görüşülecek. Kentsel dönüşümün önündeki engelleri kaldırmaya çalışıyoruz. Mani olanları bertaraf etmeye çalışıyoruz. İşi hızlandırmaya çalışıyoruz. Ve biz her şehirde, hangi partiden olursa olsun büyükşehiri, ilçeyi çağırarak orada neler yapılır, tartışmaya çalışıyoruz. Tabii ki bakanlık olmazsa olmaz. Kanun çıkaracak. Para lazımsa para verecek. Arsa lazımsa arsa verecek. Planlama yapması icap ediyorsa planlama yapacak. Bakanlığın koordinasyonda yürüyecek. Bu işin ikinci ayağı; belediyeler. Ne yazık ki bir kısım belediye başkanlarımız hiç bu dallara basmıyorlar. Hiç bu taraflarda bezleri yok. Hiç o değiller. Sanki onların orası emniyetli bir yer. Dışarıda gidiyor, çiçekle, böcekle uğraşmaya devam ediyor. Bu işin üçüncü ayağı sizseniz eğer önemli ayağında siz varsanız ne olur belediye başkanlarını sıkıştırın. ‘Niye kentsel dönüşüm yapmıyorsun kardeşim’ deyin. ‘Bizim evler riskli sen neredesin’ deyin. Ve gelsinler bütün semtlerde onlar da uğraşsınlar. Vatandaşlarla bu işin hesabını, planlamasını yapsınlar. Sonra bakanlığa gelsinler, hangi partiden olursa olsun sonuna kadar kapımız açık. Çünkü bu memleket bizim. Bu insanlar bizim. İnşallah bu gayretle de biz devam edeceğiz” dedi.Yol haritaları olduğunu ve kentsel dönüşümü hızlandırmak istediklerini belirten Bakan Özhaseki, “Yabancı misyon şefleri, yurt dışından gelenler bizimle her karşılaştıklarında ‘eğer bu depremin yarısı veya dörtte biri bizde olsaydı emin olun altıdan kalkamazdık’ dediler. Biz inşallah kısa süre içerisinde yaralarımızı saracağız. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. TOKİ, son 20 senedir devletin kontrolünde, AK Parti döneminde, 1 milyon 250 bin, 1 milyon 300 bin konut yaptı. Bir tane yıkılanı duydunuz mu? Devrileni gördünüz mü? Sıva çatlağı bile yok. Demek ki yapınca oluyor. İnşallah biz de bundan sonra buna müthiş bir şekilde ağırlık verip her yerde evlerimizi güvenilir hale getirmek zorundayız” şeklinde konuştu.Bakan Özhaseki sözlerine şunları ekledi:“Bakın burada bine yakın konut dönüşüme giriyor. Şu anda İstanbul'da tam 188 yerinde dönüşüm çalışması var. Binlerce konut inşallah dönüşmüş olacak diye düşünüyorum. Şimdiye kadar zaten 600 bin civarında konutun değişimini, dönüşümünü arkadaşlarımız sağlamış. Bundan sonra da hızla yapmaya devam edeceğiz. İnşallah önündeki engelleri de kaldıracağız. İkincisi seçim öncesi açıklanan ‘Yarısı Bizden’ kampanyamız var. Eğer vatandaş, ‘siz gelin bana yardım edin, binamızı dönüştürüyoruz’ derlerse ki önümüzdeki günlerde bunun da şartlarını açıklayacağız. Nasıl devam edeceğini söyleyeceğiz. 1 milyondan fazla vatandaşımız da buna müracaat etmiş. Onlar içerisinde toplam bina sayısı 90 bin. 90 bin binayı da inşallah böyle dönüşeceğiz. Biz onlara hibe para vereceğiz. Bir kısmına kendileri katlanacaklar. Bir kısmını da biz vereceğiz. İnşallah bir taraftan da hızla bu dönüşmüş olacağız.”İstanbul’da başkanlık kuracaklarının da altını çizen Bakan Özhaseki, “Böylece İstanbul'daki kentsel dönüşümü devam ettirmek istiyoruz. Şu anda bir genel müdürlük bünyesinde, 81 vilayetimizde olduğu gibi İstanbul'da bir parça olarak devam ediyor. Ama İstanbul'u yeni bir genel müdürlüğe dönüştürüp kendi içinde bütçesi olan, sadece İstanbul'la uğraşacak olan gece gündüz demeden İstanbul'u nasıl dönüştürürüm diye uğraşacak bir birim kuruyoruz. Ve buna uygun da hazine arsalarını değerlendirdiğimiz oradan elde ettiğimiz gelirleri burada tutup sadece ve sadece kentsel dönüşüm için kullanacağımız bir birim kuruyoruz. Bir taraftan da hazırladığımız rezerv, Allah nasip ederse 300 binden fazla, 350 bin civarında konutu da biz yeniden sıfırdan yapmış olacağız. En eski yerleri buralara taşıyıp, boşalan yerleri de o ilçemizin sosyal donatısı olarak kullanılmak üzere ilçe belediyelerimize bırakacağız. İstanbul içinde böyle bir hazırlığımız var. Cenab-ı Hak bu memlekete zeval, kötülük, deprem vermesin. Verecekse de en hafifinden çok uzak bir zamanda versin ki biz bu düşündüklerimizi yapalım” diye konuştu.Bağcılar Belediye Başkanı Abdullan Özdemir ise “Mahallelerimizde büyük bir alanı kapsayan dönüşüm hamlesini başlattık. Çalışmalarımız bittiğinde hak sahiplerine yeni yuvalarını teslim edeceğiz” dedi.