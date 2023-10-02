Bakan Kacır Azerbaycan Ekonomi Bakanı Cabbarov ile görüştü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 74. Uluslararası Uzay Kongresi'nin açılışına katılmak üzere geldiği Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikail Cabbarov ile görüştü.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikail Cabbarov ile görüşmesine lişkin yaptığı paylaşımda, 'Azerbaycan Ekonomi Bakanı, değerli dostum Mikail Cabbarov ile görüştük. Küresel değer zincirlerinde daha fazla rol oynamak, ülkelerimiz arasında yatırım ve iş birliklerini artırmak adına yeni adımlar atacağız' dedi.