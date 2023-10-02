Azerbaycan'ın Karabağ zaferi sonrası Yunan basınından provokatif başlık! AB'ye skandal çağrı...

Yunan basını Türkiye ve Yunanistan arasındaki olumlu atmosferi tersine çevirecek bir haber ile okuyucularının karşısına çıktı. Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferi ile Kıbrıs meselesini birbirine benzeten Yunan basını Türkiye'ye yönelik skandal ithamlarda bulundu.Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'ın tarihi zaferini gündemine taşıyan Yunan Kathimerini, 'Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan'ın egemen toprağı olduğunun uluslararası alanda tanındığını' belirtti. Azerbaycan'ın Karabağ'da elde ettiği başarıdan 'tarihi zafer' olarak bahsedilirken Ermenistan'ın batıda düşman Türkiye ve doğuda intikamcı Azerbaycan arasında abluka altında kaldığını iddia etti.Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün restorasyonunun Türkiye gibi 'vazgeçilmez' müttefikler tarafından garanti altına alındığı yazılan haberde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Azerbaycan ordusunu NATO doktrinine göre eğittiği vurgulandı. Ankara'nın Azerbaycan'ın 2020 ve 2023 zaferinden hem övgü aldığı hem de gurur duyduğu yazıldı.Bu durumu ise, Kıbrıs meselesine bağladılar. Kıbrıs Türkü'ne yapılan zulmün üstünü örten Yunan basını Türkiye'nin 49 yıldır Kıbrıs'ı işgal ettiğini iddia ederek yeni bir skandala imza attı.Ankara'nın Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü yeniden sağlamasını desteklerken Kıbrıs'taki durumu buna benzeterek Türkiye'ye ikiyüzlü denildi.Haberde, Kıbrıs Barış Harekâtı'nın hangi gerekçeyle yapıldığını, Kıbrıslı Türkleri adadan göndermek için yaptıkları unutulup Kıbrıslı Türklerin soykırım tehlikesinde olmadığı savunuldu.Kıbrıs sorununun çözümü için Brüksel'den destek istedikleri belirtilen haberde, 'Brüksel Türkiye'ye temel gerçeği hatırlatmalı' denildi.