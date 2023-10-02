Ankara’daki hain saldırı girişiminde bulunan teröristlerden birinin kimliği belli oldu

İçişleri Bakanlığı, Ankara’daki terör saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, "Yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden birinin BTÖ (PKK/KCK) üyesi ’Kanivar Erdal’ kod adlı Hasan Oğuz olduğu tespit edilmiştir. Diğer teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.

İçişleri Bakanlığı, dün Ankara'da İçişleri Bakanlığına yönelik 2 terörist tarafından düzenlenen hain saldırı girişiminde bulunan ve etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucunda, bölücü terör örgütü PKK/KCK üyesi "Kanivar Erdal" kod adlı Hasan Oğuz olduğunun tespit edildiği belirtildi.Açıklamada, "Diğer teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam etmektedir. Güvenlik birimlerimizce başlatılan soruşturma devam etmektedir. Son terörist etkisiz hale getirilinceye dek terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir" ifadesine yer verildi.