Anadolu TEM Otoyolu'nda trafik kazası! Vatandaşlar valizle yarı yolda bekledi...

Anadolu TEM Otoyolu’nda saat 15.00 sıralarında korku dolu anlar yaşandı...Direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon önünde seyir halindeki tıra arkadan çarptı. Kamyonun arkasından gelen ve içerisinde yolcu olan otobüs ise kamyonete çarptı.Kaza nedeniyle kamyon sürücüsü araç içerisinde sıkıştı.İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı kamyon sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkarttı. Sürücü, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.Otobüste bulunan yolcular ise valizleriyle yol kenarında başka bir otobüse binmek için bekledi.Kaza nedeniyle bölgede oluşan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.