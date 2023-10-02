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26 adrese eş zamanlı terör operasyonu: Aralarında HDP ilçe başkanlarının da bulunduğu 20 kişi gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bölücü terör örgütüne yönelik İstanbul ve ve Kırklareli’nde düzenlenen operasyonlarda 26 adrese baskın yapıldığını ve aralarında HDP il sözcüsü ve ilçe başkanlarında da bulunduğu 20 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

26 adrese eş zamanlı terör operasyonu: Aralarında HDP ilçe başkanlarının da bulunduğu 20 kişi gözaltında
Ekleme: 2.10.2023 - 08:44 Güncelleme: 2.10.2023 - 09:04 / Editör: Ozge Selin
26 adrese eş zamanlı terör operasyonu: Aralarında HDP ilçe başkanlarının da bulunduğu 20 kişi gözaltında
Terörle mücadele kararlılıkla devam ediyor. Güvenlik güçleri, şehidinin kanını yerde bırakmıyor.

Böylelikle hemen her gün örgüte yönelik operasyonlarla ağır darbeler vuruluyor.

Son olarak ekipler İstanbul ve Kırklareli'de harekete geçti. Çalışmaların ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı.

Eş zamanlı operasyon düzenlendi

Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

Bölücü terör örgütüne yönelik İstanbul ve Kırklareli'de 26 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda 20 şahıs gözaltına alındı. Teröristlerin ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz.

HDP'li isimler de yakalandı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, Bölücü Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda:

BTÖ'nüm faaliyetlerinden tutuklu/hükümlü bulunan örgüt mensuplarına yardım toplayan;

Sözde kadro olarak tabir edilen örgüt mensuplarının saklanabileceği, barınabileceği güvenli evleri oluşturan şahıslar tespit edilmiş ve yakalanmalarına yönelik İstanbul'da 11 ilçemizde ve Kırklareli'de 26 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

HDP il sözcüsü ve ilçe başkanlarında da aralarında bulunduğu 20 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
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