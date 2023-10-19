İşkence mağduru Demet’e bir şok daha! ‘Yaşadıklarımın karşılığı bu olmamalıydı’

Konya’da 1,5 yıl önce 22 yaşındaki Demet Aydın’ı zorla getirdikleri rezidansta saçlarını kesip, vücudunda sigara söndürerek işkence yaptıkları gerekçesiyle yargılanan Murat Demirci (42), ortağı ve nişanlısı Sara Demir (25) ile arkadaşları Tuğba Demirci (23) hakkında mahkeme kararını açıklandı. Mahkeme ‘iyi hal’ indirimi uyguladıkları sanıkları ‘nitelikli yağma’ suçundan 5 yıl, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan da 5 yıl olmak üzere ayrı ayrı 10’ar yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanıkların diğer suçlardan aldıkları 2 yıl 1 ay 25 gün hapis cezaları ise ertelendi. Dehşetin tanığı Demet ise yaşadıklarının karşılığının bu olmaması gerektiğini, hakkını sonuna kadar arayacağını söyledi. Genç kızın avukatları karara itiraz edecek.

Murat Demirci, ortağı ve nişanlısı Sara Demir ile arkadaşları Tuğba Demirci, geçtiğimiz yıl Nisan ayında bir rezidansa zorla götürdükleri Demet Aydın'a saatlerce işkence yaptı. Genç kızın saçlarını usturayla kesen, vücudunda sigara söndüren, bıçakla boyun bölgesini çizen, telefonunu zorla alan ve hakaretlerde bulunan 3 şüpheli olayın ardından tutuklandı. 3 şüpheli yargılama aşamasında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesi savcılığınca verilen mütaalada sanıklar hakkında 'Birden fazla kişiyle nitelikli hürriyeti yoksun kılma' suçundan 14 yıl, 'birden fazla kişiyle nitelikli yağma' suçundan 7,5 yıl, 'Haberleşmenin gizliliğini ihlal' suçundan 3 yıl, 'Mala zarar verme' suçundan 3 yıl, 'Tehdit ve Hakeret' suçundan 2 yıl ve 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan 3 yıl olmak üzere toplamda her sanık için ayrı ayrı 32 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.Mahkeme heyeti her 3 sanık hakkında şok bir karara imza attı. Mahkeme onca yaşananlara rağmen 'iyi hal' indirimi uygulanan sanıkları, 'nitelikli yağma' suçundan 5 yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 5 yıl olmak üzere ayrı ayrı 10'ar yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan 10'ar ay, 'Haberleşmenin gizliliğini ihlal' suçundan 10'ar ay, 'Hakaret' suçundan 2 ay 15 gün, 'Mala zarar verme' suçundan 3 ay 10 gün olmak üzere sanıklara verilen 2 yıl 1 ay 25 günlük hapis cezaları hakkında da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmederek, cezalarını erteledi. Mahkeme, sanıklar hakkında kasten yaralama suçundan ise hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verdi.Dehşeti yaşayan Demet Aydın bu karar karşısında büyük şok yaşadı. Yaşadıklarının karşılığı bu olmamalı diyen genç kız, hakkını sonuna kadar arayacağını söyledi. Genç kızın avukatları Furkan Avcı, Mehmet Fatih Soylu ve Muhammet Çağrı Türk kararı istinaf etmeye hazırlanıyor. Avukatlar mahkeme kararında birçok hukuka aykırılık bulunması, sanıklar hakkında 'iyi hal indirimi' uygulanması, sanıklara verilen cezalarda erteleme yapılması, kasten yaralamanın nitelikli halleri mevcut olmasına rağmen kasten yaralama suçundan ceza verilmemesi, verilen cezaların alt sınırdan verilmesi sebeplerinden karara itiraz edeceklerini açıkladı.3 sanık yine aynı rezidansta Eda Kaya'ya (28) yönelik 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' 'tehdit ve hareket' ile 'yaralama' suçlarından 9 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırılmıştı.