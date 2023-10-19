Bakan Güler, İran Genelkurmay Başkanı ile görüştü

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede başta bölgede yaşanan son gelişmeler olmak üzere, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Güler'in, Tümgeneral Bakıri ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.Görüşmede, başta bölgede yaşanan son gelişmeler olmak üzere, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı bildirildi.