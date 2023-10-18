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Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde Tunceli Doludibek kırsalında SİHA, Atak Taarruz Helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğinde seçkin birliklerin katılımıyla düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, güvenlik birimlerinin 4 mevsim, 12 ay, 365 gün gece gündüz teröristlerin peşinde olduğunu ve mücadelenin kararlılıkla devam edeceği açıkladı.

Ekleme: 18.10.2023 - 08:46 Güncelleme: 18.10.2023 - 08:46 / Editör: Ozge Selin
Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildiTürkiye'nin yeni terörle mücadele konsepti kapsamında terör örgütü PKK ile tüm güvenlik birimleriyle yapılan mücadele aralıksız sürüyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde PKK'ya yönelik yapılan Eren-Abluka operasyonları ile TSK'nın sınırötesinde yaptığı Pençe Harekatları ardından örgütün kırsal bölgede eylem arayışını engellemek, hareket kabiliyetini azaltmak adına operasyonlar aralıksız devam ediyor.

SEÇKİN BİRLİKLER SAHADA

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Tunceli Ovacık ilçesi Doludibek kırsalında, J-SİHA, Atak Taarruz Helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğinde Jandarma Özel Harekât, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu Timlerinin katılımıyla düzenlenen Şehit Jandarma Astsubay Celil Mutlu operasyonunda BTÖ üyesi 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

"365 GÜN TERÖRİSTLERİN PEŞİNDEYİZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, " 4 mevsim, 12 ay, 365 gün gece gündüz teröristlerin peşindeyiz. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" şeklinde açıklamada bulundu.

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