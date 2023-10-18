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Ticaret Bakan Yardımcısı: Tüketim malı ithalatını azaltabiliriz

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, "Sadece nihai ürüne değil ara ürünlerin üretimini de destekleyecek bir mekanizmaya ihtiyaç var. Tüketim malı ithalatını durdurma şansımız yok ama azaltabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Ekleme: 18.10.2023 - 15:36 Güncelleme: 18.10.2023 - 15:59 / Editör: Ozge Selin
Ticaret Bakan Yardımcısı: Tüketim malı ithalatını azaltabiliriz
Dış Ticarete Yön Verenler Derneği'nden (DIŞYÖNDER) yapılan açıklamaya göre, bu yıl ilk kez düzenlenen Dış Ticaret Zirvesi'nde, 'Uluslararası Ticarette 100 Yılın Mirası ve Sürdürülebilir Gelecek Vizyonu' teması işlendi.

Zirve kapsamında bürokratlar, iş insanları ve akademisyenlerin katılımıyla düzenlenen oturumlarda, dış ticaretin dinamikleri tüm boyutlarıyla mercek altına alındı.

Açıklamada, zirvedeki konuşmasına yer verilen Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada ve dünyadaki jeopolitik risklere dikkati çekti.

İnsanların çalışkanlığı, gayreti ve üretkenliği sayesinde bu riskleri aşmaya çalıştıklarını belirten Uçarmak, 'Sadece nihai ürüne değil ara ürünlerin üretimini de destekleyecek bir mekanizmaya ihtiyaç var. İthalatımızın yüzde 70'ten fazlası ham madde ve ara malı, yüzde 20'si yatırım malı, yüzde 10'u da tüketim malı. Tüketim malı ithalatını durdurma şansımız yok ama azaltabiliriz.' değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanvekili Ahmet Güleç de bugün 5 bini aşkın ürün grubunda ihracat gerçekleştiren Türkiye'nin küresel ihracattan yüzde 1,04 pay aldığını bildirdi.

226 ülke ve bölgeye ihracat yaptıklarını anlatan Güleç, dünyada ayak basmadık yer bırakmadıklarını kaydetti.

'TÜM ÇARKLARIN DOĞRU İŞLEMESİ GEREKİYOR'

DIŞYÖNDER Başkanı Hakan Çınar ise dış ticaretin gelişmesi için tüm çarkların doğru işlemesi gerektiğini belirterek, sadece ihracatın değil ithalatın da konuşulması gerektiğini vurguladı. Çınar, ekonomilerde rahat nefes almanın ve refah seviyesini yukarı taşımanın tek yolunun dış ticaretten geçtiğini kaydetti.

DIŞYÖNDER ile İstanbul Kültür Üniversitesinin ortaklaşa düzenlediği zirvede Çınar, 2022'de Türkiye'nin ihracat, ithalat ve dış ticarette en yüksek değerlere ulaştığına dikkati çekti.

Çınar, 'Dış ticaret küresel ölçekte olduğu gibi ülkemizde de sürekli büyüyor ve gelişiyor. Doğru ve gerçekçi politikalar geliştirebilmemiz için dış ticaretin bütününü göz önünde bulundurmalıyız. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında daha büyük başarılara imza atmak istiyorsak bu bakış açısını merkeze almalıyız. DIŞYÖNDER işte bu bilinçle kuruldu. Dış ticaretle ilgili masanın her sandalyesi tarafından temsil edilen tek sivil toplum örgütü olmanın verdiği sorumlulukla bakanlıklarımıza da her tür desteği sağlamak için çaba gösteriyoruz.' dedi.

DIŞYÖNDER Başkanvekili Nurdan İzgördü de dış ticaretin alanına giren ithalatın, gümrük uygulamalarının, lojistiğin ve teknolojinin de konuşulduğu bir çatı olma hedefiyle yola çıktıklarını bildirdi

İzgördü, 'Bu hedef doğrultusunda pek çok organizasyon düzenliyoruz. İlk kez düzenlediğimiz zirvenin de dış ticaretle ilgili çalışmalara önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz.' açıklamasında bulundu.

'ZİRVE, ZİHNİ AÇAN VE YENİDEN DÜŞÜNMEYE TEŞVİK EDEN BİR İÇERİK SUNUYOR'

Zirvenin ana sponsoru olan DHL Global Forwarding-Orta Doğu ve Afrika Başkan Yardımcısı Burak Ertuna, salgınla birlikte tedarik sürecinde ortaya çıkan sıkıntıların bugün de devam ettiğinin altını çizdi. Özellikle Çin'den ithal edilen ham maddeyle yapılan ürünlerin ihracat süreçlerinde çok ciddi sıkıntılar yaşandığını belirten Ertuna, bu durumun kendi içinde fırsatları da barındırdığını aktardı.

Organizasyonu DIŞYÖNDER ile ortaklaşa düzenleyen ve aynı zamanda ev sahipliği yapan İstanbul Kültür Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Bahar Akıngüç Günver de uluslararası ticaret programları DIŞYÖNDER ile birlikte çok kapsamlı ve gelecek vadeden bir çalışmaya imza attıklarını ifade ederek, 'Dış Ticaret Zirvesi gerek konusu gerekse tarihi itibarıyla zihin açan ve yeniden düşünmeye teşvik eden bir içerik sunuyor.' açıklamasında bulundu.
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