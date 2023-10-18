THY, yurt içi uçuşlarda geçerli olacak bir kampanya daha duyurdu. THY'nin yeni kampanyası aile üyeleriyle uçuş yapacaklar için çeşitli fırsatlar sunuyor.THY yurt içi uçuşlarda geçerli olmak üzere aile indirim kampanyasını duyurdu. Kampanya detaylarını paylaşan şirket, biletleme tarihi 18 Ekim 2023 - 2 Nisan 2024 olarak açıkladı. Kampanyanın geçerli olacağı seyahat tarihleri ise 1 Kasım 2023 - 4 Nisan 2024 olarak belirlendi.Kampanya tüm yurt içi, tek yön ya da gidiş dönüş Ekonomi Kabin uçuşlarda (U, W, P, V ve L/cl ücret sınıfları hariç) geçerlidir.Kampanya 18 Ekim 2023 – 2 Nisan tarihleri arasında düzenlenen ve seyahat tarihi 1 Kasım 2023 – 4 Nisan 2024 arasında olan biletler için geçerlidir.Kampanya kapsamında aynı rezervasyon kaydında bulunan tüm yolcuların aynı soyadı taşıması durumunda yüzde 20 indirim uygulanacaktır.Kampanya Türk Hava Yolları mobil uygulaması, web sitesi, satış ofisleri ve yetkili acentelerden satılan biletlere uygulanmaktadır.Kampanyadan faydalanılabilmesi için tüm aile bireylerinin soyadı hanesi, aynı şekilde doldurulmalıdır.Çift soyadına sahip kişiler rezervasyon sırasında soyadı kısmına beraber seyahat edeceği ailesine ait soyadı girmelidir. Diğer soyadları isim hanesine, isimlerinden sonra girilmelidir.Kampanya kapsamında rezervasyon numarası altında bebek yolcu bulunabilir ancak bebek yolcu ücretine indirim uygulanmayacaktır.Kampanya aynı rezervasyon numarası altında en az 3 yolcu bulunması durumunda uygulanacaktır. Yolcular arasında bebek olması durumunda en az 4 yolcu olması gerekmektedir.Aynı rezervasyon numarası altında en fazla 9 yolcu bulunabilir.Kampanya kapsamındaki uçuşlarda kampanya başlama tarihinden önce konfirme rezervasyon yapılan uçuşlardaki biletlemelerde de indirim uygulanacaktır.İndirim, uçuştan 2 gün öncesine kadar yapılan rezervasyon ve biletlemelerde uygulanacaktır.Kampanya Kıbrıs'a yapılacak uçuşları kapsamamaktadır.THY'den bir indirim kampanyası daha! 3 kişi ve üzeri...Kampanya, aktarmalı seferlerde de geçerlidir.İlgili kampanya ve kuralları sadece Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir.Açık olarak düzenlenen biletlerde geçerli değildir.Türk Hava Yolları codeshare seferlerde ve Ajet uçuşlarında geçerli değildir.Değişiklik ve iptal durumlarında ücret sınıfı kuralları geçerlidir.İndirim, net ücret üzerinden uygulanacaktır. Vergi, harç ve diğer ücretlerde %20 indirim geçerli değildir.Kampanya diğer indirimler ile birleştirilemez.