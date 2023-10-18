Sosyal medya sansürü başladı! İsrail’in Gazze soykırımına akılalmaz destek! Instagram Facebook teker teker kapatıyor

İsrail'in vahşeti hukuk, kural, sınır tanımıyor. 12 günden bu yana Gazze'deki her bir sivil yerleşimi acımasızca vuran İsrail, saldırılarında sınırı aştı. Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni içindeki yaralılar, kadınlar ve çocuklarla birlikte yerle bir eden İsrail füzeleri 500'den fazla masum sivili katletti.Dünya çapında bu vahşete yükselen isyan sesleri sonrası saldırıyı kendilerinin gerçekleştirdiğini inkar eden İsrail, suçu Hamas'a atmaya çalıştı. Batı medyasıyla kol kola bir algı operasyonu yürüten İsrail, yaratmaya çalıştıkları mağduriyetle Batı medyasında göklere çıkarıldı.Günlerdir Batı medyasında kullanılan, İsrail'in soykırım eylemlerini örtbas etmeye yönelik dil, sosyal medyaya da sıçradı. Sosyal medyada bazı kullanıcıları, META'nın sahibi olduğu Facebook ve Instagram'ın Filistin'e destek veren mesajları engellediğini söyledi.Buna göre Facebook ve Instagram, İsrail'in terörünü lanetleyen, masum Filistin halkına destek veren mesajları 'topluluk kurallarını ihlal ettiği' gerekçesiyle kaldırıyor. İsrail'in soykırımına destek veren hiçbir mesajı, videoyu ve gönderiyi kaldırmayan, erişimi kısıtlamayan Instagram ve Facebook, İsrail'e tepki veren gönderilerdeki etkileşimi de düşürüyor.Facebook ve Instagram'daki en büyük Filistin haber sayfalarından biri olan, 10 milyon takipçili Quds News Network sayfasını kapatılmıştı.Aynı zamanda META, İsrail destekli hesapları öneriyor ve görünür kılıyor. Öte yandan bazı iddialara göre META, İsrail için tehdit oluşturabilecek Whatsapp verilerini ABD ve İsrail ile paylaşıyor.Bu skandal uygulamaya tepkilerin artması üzerine açıklama yapan Meta, bunun 'yanlışlıkla' olduğunu söyledi. Filistin halkına destek veren gönderilerden bazılarının, şirketin sistemlerinde kazara meydana gelen bir hata nedeniyle gizlendiğini söyleyen META'nın bu açıklaması tepki çekti. Meta sözcüsü Andy Stone, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Reels ve Feed gönderilerini yeniden paylaşan tüm Hikayeleri etkileyen, kullanıcıların erişim problemine yol açan bir hata tespit ettik.Bu hata dünya genelindeki hesapları eşit şekilde etkiledi ve içeriğin konusuyla hiçbir ilgisi yoktu. Biz de bunu mümkün olan en kısa sürede düzelttik.