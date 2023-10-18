MSB duyurdu: Pençe Kilit bölgesinde Piyade Sözleşmeli Onbaşı Alican Güneş şehit oldu!

Milli Savunma Bakanlığından, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bölücü terör örgütü ile sağlanan temasta ilk belirlemelere göre 2 teröristin etkisiz hale getirildiği, yaralanan Piyade Onbaşı Alican Güneş'in ise şehit olduğu bildirildi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar ifade edildi:'Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen temasta yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Güneş, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.'Açıklamada, teröristlerle sağlanan temasta ilk belirlemelere göre 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilerek, bölgede operasyonlara devam edildiği kaydedildi.Kuzey Irak'ta devam eden Pençe Kilit Operasyonunda Piyade Sözleşmeli Onbaşı Alican Güneş (25) şehit oldu. Şehidin acı haberi Kahramanmaraş'taki ailesine verildi.Van'ın Erciş ilçesinde 10'uncu Komanda Tugayı 3'üncü Komando Taburu 1'inci Komando bölüğünde sözleşmeli Piyade Onbaşı olarak görev yapan Alican Güneş, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kuzey Irak'ta başlattığı Pençe Kilit operasyonunda görevlendirildi.Dün gece operasyon bölgesinde bölücü terör örgütü PKK ile girilen çatışmada ağır yaralandı. Güneş, helikopter ile Sahra Sıhhiye Hastanesine getirildi. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.Şehidin acı haberi Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Pirireis Mahallesi'nde oturan ailesine verildi. Şehidin baba ocağına Türk Bayrakları asıldı. Şehidin naaşının tören düzenlendikten sonra memleketine uğurlanacağı ve yarın kılınan cenaze namazından sonra toprağa verileceği belirlendi. Ayrıca şehidin bekar ve 3 kardeşinin olduğu öğrenildi.