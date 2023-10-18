Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son uyarılara göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, yağışlı geçeceği ve öğleden sonra başta İstanbul, Ankara ve Orta Karadeniz olmak üzere yurdun tamamında yağış ve sağanak yağış beklendiği bildirildi... İste 18 Ekim il il hava durumu...
Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Marmara'nın Doğusu, Akdeniz, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Tunceli, Muş ve Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altıda seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle kuzeyli, yurdun güneyinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. İstanbul ile kuzey kesimleri başta olmak üzere Kocaeli, Sakarya çevreleri, Samsun, Sinop, Kastamonu, Tokat, Amasya, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin'in kıyı kesimleri, Antalya, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğusu, Mersin, Adana, Osmaniye, Tunceli, Muş, Bingöl çevreleri, Hatay'ın batısı ile Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Parçalı, zamanla çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul ile kuzey kesimleri başta olmak üzere Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE °C, 19°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAKARYA °C, 16°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 17°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı, zamanla çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 16°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 23°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR °C, 22°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
MANİSA °C, 21°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı, zamanla çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğusu, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay'ın batısı ile Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yerel olarak kuvvetli sağanak olması bekleniyor.
ADANA °C, 24°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 24°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
HATAY °C, 26°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
MERSİN °C, 26°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 15°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 13°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 13°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
KONYA °C, 20°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı, zamanla çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 13°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 16°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 10°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, zamanla çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Samsun, Ordu, Amasya, Tokat, Giresun, Trabzon, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
AMASYA °C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
TOKAT °C, 18°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON °C, 17°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı, zamanla çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağişların, Tunceli, Muş, Bingöl çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, doğu kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
KARS °C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ERZURUM °C, 13°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA °C, 21°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
VAN °C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 24°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 23°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SİİRT °C, 24°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 26°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı