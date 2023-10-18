Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor!

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Marmara'nın Doğusu, Akdeniz, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Tunceli, Muş ve Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altıda seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle kuzeyli, yurdun güneyinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. İstanbul ile kuzey kesimleri başta olmak üzere Kocaeli, Sakarya çevreleri, Samsun, Sinop, Kastamonu, Tokat, Amasya, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin'in kıyı kesimleri, Antalya, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğusu, Mersin, Adana, Osmaniye, Tunceli, Muş, Bingöl çevreleri, Hatay'ın batısı ile Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Parçalı, zamanla çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul ile kuzey kesimleri başta olmak üzere Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.EDİRNE °C, 19°CParçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 17°CParçalı, zamanla çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAKARYA °C, 16°CParçalı, zamanla çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 17°CParçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlıParçalı, zamanla çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 16°CParçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 23°CParçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıİZMİR °C, 22°CParçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlıMANİSA °C, 21°CParçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlıParçalı, zamanla çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğusu, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay'ın batısı ile Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yerel olarak kuvvetli sağanak olması bekleniyor.ADANA °C, 24°CParçalı, zamanla çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıANTALYA °C, 24°CParçalı, zamanla çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıHATAY °C, 26°CParçalı, zamanla çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıMERSİN °C, 26°CParçalı, zamanla çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıParçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 15°CParçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlıÇANKIRI °C, 13°CParçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 13°CParçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlıKONYA °C, 20°CParçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıParçalı, zamanla çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.BOLU °C, 13°CParçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlıDÜZCE °C, 16°CParçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 10°CParçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ZONGULDAK °C, 16°CParçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlıParçalı, zamanla çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Samsun, Ordu, Amasya, Tokat, Giresun, Trabzon, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.AMASYA °C, 14°CParçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.SAMSUN °C, 14°CParçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.TOKAT °C, 18°CParçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.TRABZON °C, 17°CParçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.DOĞU ANADOLUParçalı, zamanla çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağişların, Tunceli, Muş, Bingöl çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, doğu kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.KARS °C, 14°CParçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıERZURUM °C, 13°CParçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıMALATYA °C, 21°CParçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıVAN °C, 14°CParçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıParçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 24°CParçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 23°CParçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıSİİRT °C, 24°CParçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıŞANLIURFA °C, 26°CParçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı